Tutto secondo le previsioni: l'Uesse Sarnico perde a tavolino, sorride il Villa Valle

Erano pochi i dubbi, come riconosciuto dallo stesso Uesse Sarnico, ma si aspettava comunque la conferma ufficiale. Quest'ultima è arrivata oggi, giovedì 29 settembre, attraverso il Comunicato Ufficiale numero 23 del CRL: il giudice sportivo ha deliberato la sconfitta a tavolino per i blues bergamaschi, che quindi perde i tre punti conquistati sul campo in favore del Villa Valle.

LA VICENDA

La scelta del giudice sportivo era inevitabile a seguito dell'errore da parte della società bergamasca di aver schierato lo squalificato Carlo Maria Testa, a segno contro il suo ex Villa Valle, con la quale aveva però rimediato un'espulsione nell'ultima partita ufficiale della scorsa stagione. Sentenza alla mano, il quesito è d'obbligo: come cambia la classifica del girone C di Under 17 Élite? Per il Sarnico, teoricamente primo in coabitazione con Voluntas Montichiari e Lumezzane, arriva la doccia fredda: niente punteggio pieno e dunque arretramento a quota tre punti. Per il Villa Valle, invece, una notizia dolce come il miele: addio all'ultimo posto in graduatoria e primi punti stagionali messi in saccoccia.