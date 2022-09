Entra e vota! È il weekend di Accademia Inter-Alcione: come finirà?

Il weekend calcistico d'Élite a Milano sarà contraddistinto un doppio confronto tra Accademia Inter e Alcione. Le due squadre, infatti, si incontreranno sia in Under 17 Élite che in Under 15 Élite, per due incontri che promettono fuoco e fiamme. In Under 17 gli orange sono a punteggio pieno a quota 6 punti mentre i nerazzurri vengono da una vittoria e un pareggio, trovandosi a due lunghezze quindi dall'Alcione di Tonani. Per quanto riguarda i classe 2008, invece, è l'Accademia Inter ad essere a punteggio pieno del girone A, mentre la squadra di Calderoli ha 3 punti in classifica, vista la vittoria all'esordio e la sconfitta dell'ultimo turno contro la Masseroni.

Adesso è il momento che le due compagini si incontrino nelle categorie d'Élite e vista la caratura della gara è veramente difficile immaginare che piega potranno prendere i due match.

IL PUNTO PER L'UNDER 17 ÉLITE

Come detto, in cima alla classifica del girone A di Under 17 c'è l'Alcione. I ragazzi di Tonani sono a punteggio pieno con sette gol fatti e, soprattutto, zero subiti. Nelle due partite disputate, gli orange hanno vinto 3-0 in casa contro la Lainatese e 4-0 sul campo del Seguro. Sugli scudi le prestazioni di Mocchi e Laurora, andati a segno in entrambi gli impegni degli ultimi due fine settimana, e ovviamente anche tutto il reparto difensivo, che ha fatto alla perfezione da guardia allo specchio.

Giacomo Laurora, attaccante dell'Alcione

In casa Accademia Inter, invece, l'esordio stagionale è stato segnato da un pareggio per 1-1 contro la Sestese e poi è arrivato il successo di 2-0 in trasferta contro la Lainatese. Protagonista di questo primo piccolo segmento d'avvio è sicuramente Dabo, che ha trovato il gol sia nella prima che nella seconda giornata: 4 punti per i nerazzurri di Stillittano e incontro di domenica che sarà un crocevia già importante per gli equilibri del girone.

Alessandro Ceva dell'Accademia Inter

IL PUNTO SULL'UNDER 15 ÉLITE

Si invertono i ruoli in Under 15, perché più in alto c'è l'Accademia Inter di Rufo: i suoi nerazzurri sono a punteggio pieno grazie alle vittorie per 3-1 sulla Cedratese e il 2-1 contro l'SC United. Cinque gol segnati da cinque marcatori diversi: Agati, Bucciero, Gallo, Tardelli e Conversa, a testimonianza della forza corale del gruppo 2008 dell'Accademia, in grado dunque di saper far male con diversi interpreti.

Antonio Giuliani è alla seconda stagione in agonistica con la maglia dell'Accademia Inter

Dovrà invece giocare sulla voglia di rivalsa l'Alcione di Calderoli, che viene sì dalla vittoria all'esordio contro l'SC United (7-0), ma anche dalla sconfitta di domenica scorsa contro la Masseroni. Il rocambolesco 3-2 maturato in casa dei bianconeri potrebbe avere conseguenze ambivalenti su di un gruppo che non aveva ancora sperimentato la sconfitta da quando gioca in agonistica. Se il primo weekend senza +3 diventerà una zavorra o benzina per accelerare ulteriormente lo si scoprirà proprio nella gara contro l'Accademia Inter. Gli orange certamente si affideranno a giocatori come Madon (ex della gara) e Fardin, in gol all'ultima giornata, ma anche al solito Villanueva.

Daniele Ganci e Nicolò Holovko, difensori dell'Alcione di Calderoli

IL SONDAGGIO

Insomma, le squadre saranno sicuramente cariche e fare pronostici è veramente difficile, soprattutto perché a così stretto giro rispetto all'inizio di campionato risulta complicato capire quelli che sono gli equilibri. Equilibri che, invece, inizieranno a delinearsi una volta che i direttori di gara avranno dato il triplice fischio.

Ecco, quindi, la nostra domanda per il sondaggio di questa settimana: chi segnerà più gol nel weekend, Accademia Inter o Alcione? Vota qui sotto!