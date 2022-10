Dabo e Ali decidono il derby della tensione e fanno cantare l'Accademia Inter

Vi ricordate le storiche battaglie tra Accademia Inter e Alcione? I classe 2002 ricorderanno perfettamente la doppia sfida del 2019 valida per l'accesso alla finale Regionale di categoria, terminata con gli orange di Gasparro qualificati per l'ultimo atto contro l'Olginatese. I classe 2005 invece il rocambolesco 3-3 dello scorso aprile, quando i nerazzurri di Bergomi recuperarono il triplo svantaggio riuscendo a conquistare un punto - col senno di poi fondamentale in ottica primo posto. Dimenticatevi quelle memorabili sfide, perché questo Accademia Inter-Alcione è stato l'esatto opposto. Niente spettacolo, colpi di scena o giocate da urlo, bensì alta tensione, nervosismo alle...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?