L'Enotria è inarrestabile: il tris e un super Tenca fanno volare i rossoblù in vetta

L'Enotria vince 3-1 e convince nella sfida al Tritium, soffrendo un po' nel primo tempo nonostante il vantaggio; nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con maggiore convinzione e vincono la gara grazie a Tenca, migliore in campo, e ai subentrati Marzo e Cherubini, i quali oltre a mettere a segno due reti sono autori di una bella prestazione; per gli ospiti, per nulla spaventati dal peso dell'avversario, il faro è Stancalie che con una trasformazione perfetta dal dischetto riapre i giochi nel secondo tempo e suona la carica per la rimonta che però non arriva. ALTA TENSIONE...

