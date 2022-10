Sorpresa Voluntas, Brusa e Scanzo si confermano: il punto dopo le prime tre giornate

Le prime tre giornate dell'Under 17 Élite sono andate in cascina, e sebbene sia ancora presto per avere dei responsi sulla classifica che vedremo a metà aprile, il girone C inizia a dare interessanti indicazioni, tra conferme rispettate e sorprese inattese. Sia rispetto alle dichiarazioni degli allenatori nel pre-stagione estivo, sia rispetto alle previsioni che avevamo fatto anche noi a fine agosto.

LA SORPRESA

La squadra che più di tutte sta soverchiando i pronostici è la capolista Voluntas. La squadra di Montichiari guida il girone C in solitaria, l'unica a punteggio pieno, confermandosi in vetta dopo la vittoria di sabato sul Franciacorta. Un primato che sorprende, anche alla luce delle dichiarazioni fatte dal tecnico Gambardella dopo la prima giornata, in cui continuava a fissare la salvezza come obiettivo primario. Intanto i rossoblù continuano a inanellare vittorie, e domenica potrebbero prolungare questa striscia positiva in casa del Ponte San Pietro. I blues non sono però un avversario facile, a discapito dell'attuale nono posto in classifica che risente sicuramente degli ultimi due scontri di alta classifica contro Brusaporto e Sarnico.

Marco Valenti, attaccante del Brusaporto, che sale a quota 3 gol dopo la rete messa a segno contro il Ciliverghe

CONFERME

Partiamo dai primi: i gialloblù seguono a ruota la capolista Voluntas a 7 punti, reduci da una vittoria convincente in casa contro il Ciliverghe, con un 4-1 finale di grande carattere in cui vanno a segno 4 marcatori diversi. Pronostico fin qui rispettato per la squadra di Massimiliano Radici, che comunque non si è mai sbilanciato sulle potenzialità dei suoi e che a inizio stagione indicava altre squadre candidate a vincere il girone: tra queste proprio il Sarnico. In particolare i blues erano considerati anche da noi tra i protagonisti del girone C, e la previsione sembra essere confermata. Non fatevi ingannare dalla settima posizione a 6 punti, perché in realtà i ragazzi di Duci sarebbero a punteggio pieno assieme alla Voluntas Montichiari, se non fosse per la sconfitta a tavolino della prima giornata a favore del Villa Valle. Una batosta mentale dal quale però i blues si sono subito ripresi, con la vittoria del derby contro il Ponte a riprova di ciò. Conferma le aspettative di inizio stagione anche lo Scanzorosciate di Tino Russo, che domenica si è aggiudicato il derby contro la Real Calepina con un 1-4 di prepotenza in cui si è distinto Alessio Colombo, attuale capocannoniere del girone con 5 gol all'attivo.

CLASSIFICA CORTA

A proposito del Villa Valle, anche per loro le previsioni parlavano di un campionato ai piani alti. I giallorossi si trovano in quel folto gruppo di squadre a 6 punti (ovvero Scanzo, Virtus, Lumezzane, Sarnico, Rigamonti e appunto Villa Valle), sebbene sul campo la prima vittoria sia arrivata solo domenica scorsa, quando davanti al pubblico di casa i ragazzi di Terzi hanno battuto la Pavoniana 6-2. Pavoniana ancora a 0 punti assieme al Franciacorta di Rota. La prima avrà la possibilità di rifarsi domenica contro la Mario Rigamonti (altra sorpresa fin qui del girone), la seconda sabato ospiterà proprio il Villa Valle. La Real Calepina sarà invece ospite del Lumezzane, reduce dalla sconfitta contro la Virtus ma comunque attaccata al treno delle prime. La Virtus invece è attesa dal Vighenzi, fermo a 3 punti dopo la sconfitta casalinga in favore della Mario Rigamonti, che comunque ha tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo salvezza pronosticato ad agosto. Le previsioni ovviamente possono essere ancora confermate o disattese, l'unico modo per scoprirlo è restare collegati con noi ogni domenica!