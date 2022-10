Tornano le Rapp! Svelati i convocati classe 2006: ecco gli 88 gioielli pronti a mettersi in mostra

Torna la nostra Nazionale, tornano le Rappresentative! La prima a partire sarà l'Under 17 di Daniele Tacchini, confermato guida tecnica dei 2006 nonché coordinatore tecnico fino all'Under 19: gli appuntamenti saranno due, entrambi fissati per settimana prossima. Il primo avrà luogo a Trezzano Rosa martedì 11, laddove un totale di 44 classe 2006 si affronteranno in una gara amichevole. Il secondo il giorno seguente, mercoledì 12, a Concorezzo: anche in questo caso i convocati saranno 44 e anch'essi, ovviamente, scenderanno in campo per un'amichevole casalinga. Il tutto in attesa dell'Under 15 e dell'Under 19, che la settimana seguente - rispettivamente martedì e mercoledì, in attesa chiaramente dell'ufficialità - inizieranno il proprio percorso di avvicinamento al Torneo delle Regioni.

I CONVOCATI PER MARTEDÌ 11 OTTOBRE

Tomaso Gjonaj (Aldini)

(Aldini) Simone Zocchi (Ausonia)

(Ausonia) Riccardo Sorgon (Vogherese)

(Vogherese) Ibrahima Coundoul (Brusaporto)

(Brusaporto) Gabriel Mazzucchelli (Brusaporto)

(Brusaporto) Fabio Medici (Brusaporto)

(Brusaporto) Andrea Rosa (Brusaporto)

(Brusaporto) Alex Toraldo (Brusaporto)

(Brusaporto) Marco Valenti (Brusaporto)

(Brusaporto) Bilel Ben Attia (Caravaggio)

(Caravaggio) Thomas Riva (Caravaggio)

(Caravaggio) Mattia Mongelli (Club Milano)

(Club Milano) Andrea Vaccarella (Club Milano)

(Club Milano) Andrea Maculotti (Calcio Pavonese)

(Calcio Pavonese) Mirko Alessi (Darfo Boario)

(Darfo Boario) Francesco Gualdieri (Lombardia Uno)

(Lombardia Uno) Daniel Ismail (Lombardia Uno)

(Lombardia Uno) Matteo Aloise (Manara)

(Manara) Riccardo Geddo (Manara)

(Manara) Andrea Novaglio (Lumezzane)

(Lumezzane) Emanuele Scalvini (Lumezzane)

(Lumezzane) Niccolò Ardemagni (Orceana)

(Orceana) Mattia Busi (Ponte San Pietro)

(Ponte San Pietro) Emilio Manzani (Ponte San Pietro)

(Ponte San Pietro) Federico Piazzalunga (Ponte San Pietro)

(Ponte San Pietro) Luca Zambelli (Ponte San Pietro)

(Ponte San Pietro) Andrea Sobacchi (Rhodense)

(Rhodense) Francesco Bertocchi (Scanzorosciate)

(Scanzorosciate) Nicola Boni (Scanzorosciate)

(Scanzorosciate) Emanuele Cattaneo (Seregno)

(Seregno) Thomas Corradi (Franciacorta)

(Franciacorta) Leonardo Brugali (Uesse Sarnico)

(Uesse Sarnico) Carlo Testa (Uesse Sarnico)

(Uesse Sarnico) Luca Tosini (Uesse Sarnico)

(Uesse Sarnico) Edoardo Reale (Varesina)

(Varesina) Stefano Botta (Vighenzi)

(Vighenzi) Gabriele Norato (Vighenzi)

(Vighenzi) Andrea Belloli (Villa Valle)

(Villa Valle) Giorgio Buzzoni (Villa Valle)

(Villa Valle) Davide Martinengo (Villa Valle)

(Villa Valle) Mattia Aceti (Virtus Ciserano Bergamo)

(Virtus Ciserano Bergamo) Giulio Maffi (Virtus Ciserano Bergamo)

(Virtus Ciserano Bergamo) Andrea Meroni (Virtus Ciserano Bergamo)

(Virtus Ciserano Bergamo) Federico Noris (Virtus Ciserano Bergamo)

I CONVOCATI PER MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE