Imparato entra e cambia il match: la Mario Rigamonti espugna il campo della Pavoniana e rimane in testa

Vittoria in trasferta per la Mario Rigamonti (1-2), che riesce - non senza fatica - ad espugnare il campo della Pavoniana e a mantenere la vetta della classifica del girone C insieme a Voluntas Montichiari e Virtus Ciserano. Imparato e Ballarini, subentrati, riescono ad incidere rispettivamente con un gol e un rigore procurato. Per i padroni di casa il rammarico è grande, vista anche la solidità difensiva dimostrata nella prima frazione e che ha tenuto i biancazzurri in gara fino al triplice fischio. La quarta sconfitta consecutiva apre una crisi di risultati che i ragazzi di Conter - capaci a metà...

