Tris del Luciano Manara. Gouba, Aloise e Negri trascinano i compagni alla vittoria

Il Luciano Manara prosegue la sua striscia di vittorie. I ragazzi di Rigamonti espugnano con un netto 3 a 1 i padroni di casa della Tritium grazie alle reti di Gouba nel primo tempo e di capitan Aloise e Negri nella ripresa. Prestazione sontuosa da parte degli ospiti, in cui i due Fumagalli e Kabori hanno portato qualità e quantità sul terreno di gioco. Dopo le tre reti del Luciano Manara, nel finale, arriva il goal della bandiera di Romeo, entrato da poco, che regala entusiasmo ma non basta. GOUBA GOAL, MANARA AVANTI Primo tempo a senso unico in favore...

