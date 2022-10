Tre vittorie di fila e un bomber da sogno: il Brusa vola in classifica trascinata da Andrea Ratti

Può una squadra prendersi tutte le attenzioni del momento pur non essendo prima in classifica? Assolutamente sì, soprattutto se questa squadra centra un successo dopo l'altro, con almeno tre gol a partita, diventando così il miglior attacco del girone. Un attacco trascinato dall'attuale capocannoniere, che può vantare delle statistiche di tutto rispetto e che porta la squadra in questione ad una sola lunghezza dalla capolista. Ma di chi stiamo parlando? Chiaramente del Brusaporto, che in questo inizio di stagione in Under 15 Élite sta stupendo tutti con le sue prestazioni travolgenti.

3 DI FILA

Eppure l'avventura nel girone C dei gialloblù non era iniziata nel migliore dei modi, con un rocambolesco 5-6 casalingo che aveva premiato alla fine la Mario Rigamonti, alla fine di una partita incredibile decisa solo negli ultimi minuti dal gol del granata Lise. Un inizio certo non entusiasmante per i ragazzi di Cortinovis, che però a fine partita si diceva felice per i 5 gol fatti, probabilmente consapevole delle potenzialità della squadra. Una previsione giusta, visto poi il cammino del Brusaporto fino ad ora. Infatti, dopo la prima sconfitta contro la Mario Rigamonti, i bergamaschi hanno inanellato tre successi, uno più travolgente dell'altro. Nella seconda giornata l'onda gialloblù ha travolto il Crema, uscito sconfitto per 1-5 in un incontro in cui il Brusaporto è stato bravo a non disunirsi dopo lo svantaggio iniziale e a ribaltare con determinazione le sorti del match. La domenica successiva la stessa sorte è toccata alla Real Calepina, che a Brusaporto ha dovuto arrendersi ai gialloblù, vittoriosi per 3-0 alla fine dei 90 minuti. Dopo la partita il tecnico Cortinovis diceva: "Sono contento dei miglioramenti della squadra e di come i nuovi si stiano integrando al resto del gruppo. Adesso ci aspetta un altro derby infuocato". Si parla del derby contro lo Scanzorosciate di Brignoli, travolto anch'esso dalla cavalcata del Brusaporto. A imporsi, in trasferta, sono stati ancora i ragazzi di Cortinovis, con un sonoro 1-4 maturato ancora una volta in rimonta che vale al Brusaporto il secondo posto in classifica, a un solo punto dalla Virtus.

Roberto Cortinovis, tecnico del Brusaporto che sta sorprendendo tutti nel girone C di Under 15 Élite

IL TRASCINATORE

Ma di chi è il merito di questo inizio di stagione quasi perfetto dei gialloblù? Sicuramente di tutta la squadra, anche perché sono ben 7 i marcatori nelle prime 4 partite, con la formazione che può vantare così il miglior attacco con 17 gol. Sicuramente il merito va al gruppo dello scorso anno e ai nuovi arrivi, integrati finora in maniera impeccabile dall'allenatore Cortinovis. Ma se c'è qualcuno che si è distinto più di tutti in questo gruppo, non può che essere Andrea Ratti. L'attaccante gialloblù guida infatti la classifica marcatori del girone C, con ben 6 gol all'attivo (di cui 2 dal dischetto, a riprova della freddezza sotto porta). Uno strapotere offensivo incredibile, con un gol segnato ogni 43 minuti - praticamente uno per tempo. L'attaccante classe 2008 è andato infatti a segno in ogni match fin qui disputato, realizzando anche 2 doppiette (l'ultima proprio nel derby di domenica), che gli sono valse una media voto inarrivabile per tutti gli altri: 7.9.

OBIETTIVI

Ratti, l'anno scorso in forza al Caravaggio, è tra i nuovi volti della squadra gialloblù, arrivati in un'estate in cui Cortinovis, già allenatore la scorsa stagione dell'Under 14, parlava così: "La squadra è stata rivoluzionata con 8 nuovi arrivi, avremo a disposizione una rosa ampia che potrà aiutarci". Sugli obiettivi della compagine bergamasca, invece continuava: "L'obiettivo principale è mantenere la categoria dando il massimo ogni domenica. Prima pensiamo a salvarci e poi si vedrà". Alla luce dei risultati, la salvezza pare un obiettivo facilmente raggiungibile dai ragazzi di Cortinovis, che possono puntare molto più in alto, trascinati dal loro bomber Ratti. Domenica i gialloblù potranno prolungare la loro striscia positiva in casa, dove ospiteranno un Mapello che arriva però dall'ottimo pareggio casalingo contro la capolista Virtus. Lo spettacolo è assicurato, non perdetevelo restando collegati con noi.