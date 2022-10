Una poltrona per tre: chi sarà il capocannoniere? Parola ai bomber del girone

A contendersi attualmente il titolo di capocannoniere in Serie A troviamo due giocatori, entrambi a quota 6 gol: Immobile e Arnautović. Squadre diverse, sia per classifica che per fisionomia, ma stessa predisposizione al gol che sicuramente li farà lottare fino alla fine per il primo posto nella classifica marcatori. Se pensate che due giocatori con lo stesso numero di gol siano emozionanti, allora vi invitiamo a guardare la classifica marcatori del girone C di Under 17 Élite. Dove a contendersi lo scettro sono ben 3 attaccanti, tutti a quota 5 gol dopo le prime 4 giornate di campionato.

Il primo ha contribuito col suo destro implacabile a trascinare la Voluntas Montichiari al primo posto (assieme a Virtus e Mario Rigamonti): stiamo parlando di Giuseppe Lembo, il quale aveva già mostrato tutta la sua cattiveria offensiva tre anni fa all'Orceana, prima del passaggio ai rossoblù, dove aveva realizzato 22 reti in appena 9 presenze. Il secondo invece guida il reparto offensivo dello Scanzorosciate, quinto in classifica: si tratta di Alessio Colombo, già in doppia cifra la scorsa stagione con i giallorossi, ai quali si è unito dopo l'esperienza di Azzano. Infine, ma solo in ordine di classifica, il bomber della Pavoniana, che paradossalmente è ancora ultima in classifica con 0 punti. Un avvio di stagione difficile per i ragazzi di Conter, che però potranno contare sull'aiuto di Ermin Telalovic, con esperienze tra squadre professionistiche come Atalanta e FeralpiSalò. Tre storie diverse, tre squadre totalmente differenti, ma tutti e tre già protagonisti con i loro gol. Colombo e Lembo inoltre si sfideranno il 23 ottobre quando lo Scanzorosciate di Tino Russo ospiterà la Voluntas, mentre due settimane dopo sarà Telavovic ad affrontare l'attaccante rossoblù, per contendersi ancora lo scettro di capocannoniere. Nel frattempo che aspettiamo altri loro gol, abbiamo sentito i 3 bomber.

L'INTERVISTA

Cosa si prova a guidare la classifica marcatori?



Lembo: «Si tratta di un obiettivo che mi sono prefissato di raggiungere, punto ad essere tra i primi della classifica marcatori a fine stagione».

Colombo: «Sono molto contento di essere lì in alto. È vero che il campionato è solo all'inizio ma sono certo di volermi vedere in testa alla classifica marcatori fino alla fine del torneo".

Telalovic: «Sicuramente è soddisfacente essere in testa alla classifica marcatori, però attualmente gli obiettivi miei e di tutta la squadra sono altri».

Qual è il segreto di questi gol?



Lembo: «In realtà non c'è nessun segreto, semplicemente do il massimo in ogni partita. Poi il resto viene da sé, il gol arriva quando meno me lo aspetto».

Colombo: «Non c'è nessun segreto, solo tanto lavoro in settimana e tanta voglia di fare bene la domenica in partita".

Telalovic: «Non c'è proprio un segreto dietro a questi gol, semplicemente do il massimo per me e per tutta la squadra ad ogni allenamento e ad ogni partita».

C'è un gol a cui sei più affezionato? Quale invece speri di segnare un giorno?



Lembo: «Il gol a cui sono più affezionato e che ricordo con più felicità è sicuramente quello messo a segno nella finale del Trofeo BresciaOggi contro la Mario Rigamonti, anche perché quei gol sono stati fondamentali per la vittoria finale. Il gol che invece sogno sin da bambino è un gol in rovesciata».

Colombo: «Sono affezionato ad ogni singolo gol, soprattutto se aiuta la mia squadra a raccogliere punti importanti. Non c'è un gol che sogno di fare, ma sicuramente voglio continuare a fare bene per la squadra».

Telalovic: «Non ne trovo uno in particolare, perché sono affezionato a tutti i gol che ho realizzato, dal primo all'ultimo. Un giorno mi piacerebbe segnare una rete in Serie A».

Quali obiettivi hai per questa stagione?



Lembo: «Il mio obiettivo principale è quello di fare gol e dare il massimo ogni domenica per contribuire ai successi di questa squadra. L'obiettivo di tutti noi alla Voluntas è di arrivare primi in classifica e di fare vedere ad ogni partita che siamo assolutamente all'altezza di questo campionato».

Colombo: «L'obiettivo della squadra è sicuramente quello di vincere il campionato, perché siamo un gruppo forte e lo stiamo dimostrando in queste prime uscite di campionato. Io voglio continuare a migliorare e perché no, puntare a una società professionistica, ma in questo momento penso solo allo Scanzo che non mi ha fatto mai mancare niente».

Telalovic: «L'obiettivo mio e di tutta la Pavoniana è di lottare in ogni singola partita per puntare più in alto possibile. A livello individuale voglio poi continuare ad aiutare la squadra con le mie prestazioni e migliorare giorno dopo giorno».

A quale giocatore ti ispiri?



Lembo: «La mia ispirazione calcistica è rappresentata da Ronaldo, che da sempre tutto alla sua squadra, presente dentro e fuori dal campo, e sempre decisivo. Punto a diventare come lui un giornoı.

Colombo: «Cresciuto nel periodo d'oro di Ronaldo e Messi, i miei riferimenti sono stati sempre loro. Poi ci sono altri giocatori che mi piacciono, tra tutti Lautaro perché nonostante non riesca sempre a trovare il gol, ci mette sempre la grinta in ogni partita ed è da esempio».

Telalovic: «Il mio giocatore preferito è sicuramente Cristiano Ronaldo, ma a livello tecnico mi ispiro ad Erling Haaland».