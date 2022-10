Decisivo il gol di un sotto età: il big match tra falchi e nerazzurri dà spettacolo

Finisce in pareggio il big match tra Aldini e Accademia Inter. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie ad una perla su punizione che nasce dai piedi di Gjonaj. L'Accademia Inter però non molla e fino all'ultimo spinge per portare a casa almeno un punto. E così succede, perché nelle battute finali si gonfia la rete per i nerazzurri grazie al subentrato Casentini. L’Accademia Inter sale a 11 punti in classifica e si posiziona al quarto posto mentre l’Aldini si posiziona in sesta posizione con 8 punti.

AGGRESSIVITÀ E IMPRECISIONE

Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a gestire il possesso del pallone: la squadra di mister Vaccaro prova ad imporre il proprio gioco ma la prima vera occasione è per l'Accademia, che va vicina al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Torri salito in area di rigore colpisce il pallone di testa che però viene respinto dall’estremo difensore dell’Aldini. I padroni di casa provano a sfruttare allora la fascia sinistra: il terzino Ciarrapica sale più volte fino alla prossimità dell’area di rigore avversaria ma viene quasi sempre fermato da Cerriku. Di contro, l’Accademia Inter gioca un primo tempo aggressivo, pressa alta la squadra avversaria e prova a lanciare Giampietro, che però non riesce ad essere incisivo. In questa fase di partita, però, gli ospiti non creano grossi pericoli anche per l’assenza del loro bomber Dabo, che ha dovuto saltare il match per squalifica. Stillittano prova anche ad invertire i propri esterni d’attacco ed infine decide di lasciare solo due punte con Burchielli che si posiziona alle loro spalle, ma non ci sono risultati evidenti e tangibili. Non a caso, il primo tempo finisce senza grandi emozioni: tanta aggressività e agonismo da entrambe le parti, ma ciò che manca è la precisione negli ultimi metri.

IL MOMENTO DELLA SVOLTA

Nella seconda frazione di gioco cambia il volto della partita, le squadre si sbilanciano di più rispetto al primo tempo e riescono quindi a trovare molti più spazi. L’Accademia Inter entra in campo più concentrata e anche grazie a Cappi riesce a creare dei pericoli nella difesa avversaria senza però riuscire a trovare il gol. L’evento che sblocca il match è la punizione al 25' ed è in favore dell'Aldini: Gjonaj sistema il pallone e poi con il destro insacca la palla all’incrocio dei pali. Il gol dà fiducia ai falchi mentre sembra abbattere le speranze della squadra ospite. Tuttavia, Stillittano comprende il momento della squadra e opera una serie di cambi per cercare di dare una spinta ai propri ragazzi. La scelta si rivela azzeccata: negli ultimi minuti la squadra ospite riesce a trovare il gol con il classe 2007 Casentini, che si inserisce tra i difensori e sigla il gol del pareggio. C'è tempo per un'ultima grande emozione, costruita in casa Aldini: i padroni di casa all'ultimo momento colpiscono una clamorosa traversa. Triplice fischio dell'arbitro: pareggio che sta stretto ha entrambe le squadre ma che è la giusta sintesi del match.

IL TABELLINO

ALDINI-ACCADEMIA INTER 1-1

RETI (1-0, 1-1): 20' st Gjonaj Tomaso (Al), 43' st Casentini (Ac).

ALDINI (4-3-3): Peverelli 6, Ursulyak 6, Ciarrapica 6.5, Serralunga 6, Ciullo 6 (17' st Torti 6), Mazzola 6, Di Natale 6 (34' st Ardizzone 6), Gjonaj Tomaso 7.5, Gentile 7, Ferrando 7 (42' st Tanzi sv), Lione 6 (40' st Medicea sv). A disp. Finoli, Gasparinetti, Di Chiara, Massimo, D'Adamo. All. Vaccaro 7. Dir. Tiriolo - Librio.

ACCADEMIA INTER (4-3-3): Tosi 6.5, Cerriku 6.5, Pinello 5.5 (35' st Ali 6), Torri 6.5, Piazzolla 6, Liguori 6, Dabo I. 6 (21' st Arcuri 6), Ceva 6 (30' st Sartorelli 6), Giampietro 5, Cappi 5.5 (38' st Casentini 7.5), Burchielli 6 (21' st Porracciolo 6). A disp. Righetto, Gallo. All. Stillittano 7. Dir. Felter.

ARBITRO: Alvarez di Milano 7.

AMMONITI: Liguori (Ac), Piazzolla (Ac), Cerriku (Ac), Torti (Al), Ardizzone (Al), Ferrando (Al), Gentile (Al), Mazzola (Al), Giampietro (Ac), Sartorelli (Ac).

LE PAGELLE

ALDINI

Peverelli 6 Si fa trovare pronto tutte le volte che viene chiamato in causa, non può fare molto sul gol avversario.

Ursulyak 6 Fa bene in fase difensiva però aiuta poco in quella offensiva.

Ciarrapica 6.5 Ottima partita del centrale, si fa trovare pronto e da sicurezza al reparto.

Serralunga 6.5 Come il compagno fa un ottima partita, riesce a respingere gli attacchi del 9 avversario.

Ciullo 6 Come il suo compagno di reparto, gioca una buona partita in fase difensiva ma non riesce a incidere in avanti.

17' st Torti 6 Entra bene in campo, si fa vedere anche in fase offensiva.

Mazzola 6 Fa girare bene il pallone in mezzo al campo ma potrebbe aiutare un po' di più la sua squadra in fase difensiva.

Di Natale 6 Come il suo compagno gioca una buona partita ma senza brillare.

34' st Ardizzone 6 Subentra concentrato in campo ma non riesce a contenere la squadra avversaria.

Gjonaj 7.5 Il migliore dei suoi, segna su punizione e costruisce ottime azioni. È lui il fulcro della squadra.

Gentile 7 Parte dalla fascia e si accentra, non riesce a trovare il gol ma crea pericoli agli avversari.

Ferrando 7 Come tutto il reparto d'attacco gioca una buona partita, doveva provare a concretizzare le occasioni avute. (42' Tanzi sv).

Lione 6 Il peggiore nel reparto offensivo, si muove molto ma non riesce a creare niente di concreto. (40' st Medicea sv).

All. Vaccaro 7 Ha preparato molto bene il match, ha dato un'impronta alla sua squadra ed i risultati si stanno vedendo.

ACCADEMIA INTER

Tosi 7 Rischia con delle giocate con i piedi ma fa degli ottimi interventi che tengono a galla la sua squadra.

Cerriku 7 Gioca un'ottima partita difensiva, nella sua fascia non si passa.

Pinello 6 Nel primo tempo commette qualche errore banale ma si riprende giocando un'ottima seconda frazione di gioco.

35' st Ali 6.5 Ottimo ingresso del terzino in campo, si fa vedere e spinge in avanti.

Torri 6.5 Impeccabile in difesa, si fa vedere pure in avanti. Commette qualche sbavatura nel marcare l'avversario.

Piazzolla 6.5 Gioca una buona partita, da sicurezza al reparto ma sbaglia qualche passaggio.

Liguori 6 Costruisce qualche azione interessante ma da lui ci si aspetta qualcosa di più.

Dabo I. 6.5 Si muove da una parte all'altra del campo, supera gli avversari ma nel momento decisivo sbaglia una buona occasione.

21' st Arcuri 6 Ha poco meno di venti minuti da giocare ma riesce a dare un buon aiuto alla squadra.

Ceva 6 Pressa tutti gli avversari e prova a spingere i propri compagni ma soffre troppo nel primo tempo.

30' st Sartorelli 6 Entra con la giusta mentalità in campo, si spinge in avanti e crea per i propri compagni.

Giampietro 5 Non è la sua partita, non riesce a girarsi verso la porta e ad aiutare i compagni.

Cappi 5.5 Gioca male nel primo tempo, si riprende nella seconda frazione di gioco ma il suo match rimane uno dei suoi peggiori da inizio campionato.

38' st Casentini 8 Entra e segna, meglio non poteva sperare. Oltre il gol, lotta e aiuta i suoi compagni. Solo complimenti per il classe 2007.

Burchielli 6 Nell'attacco a tre non riesce a concludere molto, meglio quando viene posizionato dietro le punte.

21' st Porracciolo Gioca una buona partita, riesce a creare occasioni per i compagni e lotta fino alla fine.

All. Stillittano 7 Cambia più volte il modulo iniziale ma alla fine trova la quadra, bravo a indovinare i cambi.

ARBITRO

Alvarez di Milano 7 Pur essendo ancora alle prime armi, arbitra molto bene il match e riesce a tenere sempre sotto controllo la partita.