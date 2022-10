Follia pura: il Vighignolo vince una partita al cardiopalma grazie a una punizione di Tarquinio

Una partita incredibile. Il Vighignolo porta a casa la partita per 1-2, grazie a una punizione di Tarquinio. Succede tutto negli ultimi 10 minuti: l'Assago passa in vantaggio al 41' ma viene immediatamente rimontato da due perle degli ospiti.

ASSAGO ALL'ATTACCO

I primi minuti sono tutti dell'Assago, che parte subito forte con un calcio d'angolo di Miotto: pallone in area di rigore, allontanato bene però dalla difesa del Vighignolo. La squadra di casa si affida alla tecnica di Miotto ma anche alle cavalcate offensive di Sandberg, che creano non pochi pericoli alla retroguardia ospite. Il Vighignolo fatica a creare occasioni da gol, affidandosi molto spesso al lancio lungo per Gagliardi. La prima vera occasione per il Vighignolo arriva al 21' del primo tempo. Pallone che arriva a Gagliardi in area di rigore, si gira benissimo verso la porta e conclude, ma Andreoni risponde presente. L'ultima occasione del primo tempo è dei padroni di casa, con una punizione di Miotto che si perde però sul fondo.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione inizia sulla falsa riga della prima: Assago in pressione offensiva, Vighignolo rintanato dietro. Al 10' gli ospiti hanno un'occasione colossale per passare in vantaggio: Cante riceve palla in area, si gira perfettamente, conclude quasi con la punta, ma trova davanti a se un intervento monumentale di Andreoni che salva il risultato. Al 20' cominciano ad arrivare i primi cambi, soprattutto per l'Assago, che respira da vicino l'idea di trionfare. E infatti, a dieci minuti dal termine, arriva il gol del vantaggio per i padroni di casa: calcio d'angolo di Pierucci in area di rigore, la palla arriva a Mautone che spinge in porta il pallone dell'1-0. Euforia totale per l'Assago, ma la partita non è finita. Al 44' Tarquinio si accende e pesca magistralmente Cante in area di rigore, che rientra sull'interno e firma il gol del pareggio. Adesso il match è tutta dalla parte del Vighignolo. La partita sta per finire, ma al 50' arriva una punizione per gli ospiti. Tarquinio batte col destro, il pallone gira e si va ad insaccare sotto il sette. Andreoni, stavolta, non può nulla. Il Vighignolo vince una partita incredibile, con una rimonta grintosa e, soprattutto, con una grande gara dei suoi singoli che, nel calcio, sono sempre importanti.

TABELLINO

ASSAGO-VIGHIGNOLO 1-2

RETI (1-0, 1-2): 42' Mautone (A), 44' Cante (V), 50' st Tarquinio (V).

ASSAGO (4-3-3): Andreoni 6, Mannori 6.5, Sandberg 6 (46' st Morittu 6), Lanza 6 (10' st Pierucci 6), Cuni 6, Maimeri L. 6.5, Fanello 6, Lovisolo 6 (20' st Leardini 6), Scotti 6.5, Miotto 6 (20' st Maimeri E.), Mottadelli C. 6 (1' st Mautone 7.5). A disp. Odierna, Hrovat, Bianchi. All. Fortunato 6.

VIGHIGNOLO (4-3-3): De Girolamo Simone 6.5, Procopio 6, Ge 6, Bronte 6.5, Nicoletti 7, Mellini 6.5 (27' st Colombo K. 6), Tarquinio 7.5, El Baghdadi 6.5 (4' st Oppioni 6), Gagliardi 6, Cante 7.5, Suraci 6.5. A disp. Robba Matteo, Pedretti. All. Garcea 7.

ARBITRO: Omati di Abbiategrasso 6.

AMMONITI: Gagliardi (V), Ge (V), Procopio (V), Bianchi (A), Leardini (A), Cuni (A).

LE PAGELLE

ASSAGO

Andreoni 7 Ottima gara nell'opporsi a tutti i tentativi dei rivali. Senza di lui, il passivo sarebbe stato ancor più ampio.

Mannori 6.5 Cerca sempre di costruire da dietro. Si fa vedere molte volte nelle zone offensive.

Sandberg 7 Un motorino sulla fascia sinistra. Ha personalità da vendere e non ha paura di partire in percussione. Dalla sua parte nascono sempre pericoli per il Vighignolo (46' st Morittu sv).

Lanza 6.5 Fa il lavoro di contenimento in mezzo al campo. Cerca sempre di dare verticalità alla sua squadra (10' st Pierucci sv).

Cuni 6 Carica la squadra a suon di urli. Difensivamente ok, ma va in difficoltà negli ultimi 10 minuti, quando la sua squadra viene condannata alla sconfitta.

Maimeri 6 Non rischia e va sempre al rilancio.

Fanello 6 La davanti fa fatica. Se non altro, è apprezzabile l'impegno nel servire i compagni.

10'st Bianchi 6 Entra con voglia e determinazione.

Lovisolo 6 Cerca di organizzare il gioco in mezzo al campo. Non sempre ci riesce (20'st Leardini sv).

Scotti 7 Lotta come un leone su ogni palla che gli arriva. Cerca sempre la giocata, molte volte gli riesce. E negli ultimi minuti rischia di segnare il gol dell'anno dopo aver dribblato(in area di rigore) due difensori in un colpo solo; peccato per la conclusione finale.

Miotto 6.5 Parte molto bene nei primi minuti, con tocchi deliziosi a liberare i compagni. Si spegne col passare dei minuti.

20' st Maimeri 6 Cerca di creare pericoli alla difesa del Vighignolo, con personalità.

Mottadelli 6 In mezzo al campo in proiezione offensiva. Dà equilibrio alla manovra.

1' st Mautone 7 Segna il gol del vantaggio con un destro chirurgico, ma purtroppo per lui, è solo il gol dell'illusione.

All.Fortunato 6.5 La sua squadra è coraggiosa, lui la imposta in stile offensivo. Ma i due gol presi in meno di 10 minuti pesano come un macigno.

VIGHIGNOLO

De Girolamo 6.5 Sventa molte occasioni dell'Assago, con interventi precisi e sicuri.

Procopio 6 Pensa più a difendere che ad attaccare.

De Leonardo 7 E' sempre in zona d'attacco con delle cavalcate degne di nota e passaggi precisi per i compagni.

Bronte 6 Fa fatica a contenere le avanzate dell'Assago.

Nicoletti 6.5 Fa buona guardia. Dietro è sempre attento e non concede quasi nulla agli avversari.

Mellini 6.5 Ruvido e aggressivo nel difendere la sua zona.

El Baghdadi 6 Non riesce a farsi vedere in mezzo al campo. Non trova sempre la posizione giusta.

22' st Robba 6 Cerca di far girare la squadra allargando il gioco sugli esterni.

Tarquinio 8 La sua partita è condita da due meraviglie: la prima è l'assist per il gol di Cante, la seconda è la magnifica punizione con cui regala la vittoria alla sua squadra.

Gagliardi 7.5 Tiene su la squadra con una fisicità fuori dal comune e una grinta apprezzabile.

Cante 8 E' il leader tecnico della squadra. Segna un bel gol con un'ottima giocata a rientrare. Prende molte punizioni e assiste bene i suoi compagni.

Suraci 6.5 Accelera bene sulla fascia, cercando di servire al meglio i compagni (31' st Pedretti sv).

All. Garcea 7 Viene salvato dai singoli, ma è comunque bravo nell'impostare la partita.