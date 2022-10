Interrotta la striscia di vittorie con una rimonta da brividi nel secondo tempo

Partita al cardiopalma tra Trevigliese e Ausonia. Gli ospiti nel primo tempo hanno mostrato un gioco migliore, portandosi in vantaggio grazie alla doppietta di De Crescenzo, il migliore tra le fila milanesi. Da segnalare però la prestazione di cuore dei ragazzi di Galbiati, che riportano l'incontro in parità con le reti di Ceccolini e uno strepitoso Bocanet. Nel finale Patruno ipnotizza Lombardo che calcia con troppa sufficienza e sbaglia un calcio di rigore. Risultato di parità e un punto per parte, sicuramente più amaro per l'Ausonia viste le occasioni sprecate.

DE CRESCENZO INCONTENIBILE

Prima frazione in cui entrambe le compagini vengono schierate con un 4-3-3. Un avvio vivace in cui Bocanet della Trevigliese mette in mostra le proprie qualità abbinandole alle incursioni di Pullumbi, Ceccolini e Moatz. Entrambe le squadre giocano all'offensiva, soprattutto l'Ausonia che minuto dopo minuto inizia a prendere in mano le redini del gioco, schiantandosi però continuamente contro il muro trevigliese formato da Argint, Fumagalli e un Patruno in formissima che neutralizza le conclusioni di Lombardo, punta centrale dell'Ausonia. Al trentaquattresimo però il numero 1 dei padroni di casa è costretto a cedere: tiro dalla distanza di Ibrahim, palla che scivola dalle mani del portiere e un attento De Crescenzo sigla il goal del vantaggio. La Trevigliese prova a rifarsi subito ma Zucchelli, difensore centrale e capitano dell'Ausonia, acquisisce sempre più sicurezza e si riprende dopo qualche sbavatura. Al quarantunesimo Francisco, autore di un'ottima prestazione sia in fase difensiva sia di spinta, pesca De Crescenzo che incrocia sul secondo palo e chiude la prima frazione di gioco portando il parziale sul due a zero.

Marco De Crescenzo, attaccante dell'Ausonia

QUESTA E' CASA NOSTRA!

Ad inizio ripresa l'Ausonia continua ad attaccare alla ricerca della terza rete: il terzino Zanca prova più volte a puntare gli avversari e grazie al regista Calo si rendono insidiosi in uscita. La Trevigliese inizia a farsi valere e al ventunesimo accorcia le distanze grazie alla rete di Ceccolini che approfitta di una respinta di Zocchi sul tiro di Bocanet. Gli ospiti provano a riallungare il vantaggio, ma Patruno annulla due volte De Crescenzo incoraggiando i compagni. I padroni di casa ci credono e al venticinquesimo pareggiano l'incontro grazie alla prodezza di Bocanet dal limite dell'area che controlla un cross dalla destra e calcia di potenza sotto la traversa. Tra sostituzioni, contrasti, qualche tiro poco insidioso e perdite di tempo, la partita entra nei minuti finali. Al trentasettesimo viene fischiato un rigore dubbio in favore dell'Ausonia, dal dischetto si presenta Lombardo, prende una rincorsa lenta e calcia addosso a Patruno che indovina l'angolo e nega il vantaggio agli avversari. Nei minuti finali non ci sono occasioni, entrambe le difese proteggono bene i rilanci avversari e il triplice fischio premia la qualità espressa nel gioco dell'Ausonia, ma soprattutto la caparbietà della Trevigliese.

LE PAGELLE

TREVIGLIESE

Patruno 8 Para tutto ciò che può, pure il rigore, ma sbaglia sulla prima rete avversaria.

Edosa 6 Fatica a salire, ma fa una buona fase difensiva.

Marta 6 Quando chiamato in causa si fa trovare pronto, sbaglia alcuni passaggi.

6 st Doda 6 Compie una prestazione simile a Marta.

Fumagalli E. 6,5 Attento su Lombardo e nelle incursioni avversarie.

Argint 6,5 Deciso e aggressivo al punto giusto, contiene al meglio gli attacchi avversari.

Zanetti 6,5 Cerca spesso i lanci e Ceccolini, in mezzo al campo contrasta e non si arrende mai (43 st Grassi sv).

Pullumbi 7 Ha ottime incursioni e una buona gamba, interrompe molte azioni ed è rapido a ripartire.

Fumagalli T. 7 Il motore del centrocampo, la sua aggressività mette in difficoltà gli avversari.

Ceccolini 7,5 Lotta anche se spesso è da solo, segna la rete che riapre il match.

Moataz 6,5 Tanto pressing e si propone bene tra le linee (38 st Corsini sv).

Bocanet 8 Sempre pericoloso quando punta la difesa avversaria, lotta su tutti i palloni e trova il pareggio con una grandissima rete.

All. Galbiati 6,5 Incoraggia bene i suoi e li gestisce al meglio

La formazione titolare della Trevigliese

AUSONIA

Zocchi 6,5 Fa ottime parate, ma sbaglia completamente sul primo goal della Trevigliese respingendo in malo modo un tiro.

Zanca 7 Sale e si propone molto bene, ottimo sia in fase difensiva che offensiva.

Bombara 6 Contiene gli attacchi avversari, ma ad inizio secondo tempo inizia a faticare.

16 st Olcelli 6,5 Entra e gioca bene i palloni che gli arrivano, prova anche una conclusione da fuori che però finisce alta.

Salerno 6,5 Vince molti contrasti e sbaglia poco in impostazione (33 st Vittalone sv).

Francisco 7,5 Elegante nelle uscite, anche con qualche sombrero, fa un assist stupendo per De Crescenzo e sbaglia poco in difesa.

Zucchelli 6,5 Ottima prestazione in fase difensiva, ma spesso perde molto tempo simulando.

Chawla 6,5 Fa a sportellate con gli avversari e anche se non gioca molti palloni è sempre insidioso.

Calo 7 Si propone e si abbassa a ricevere palla, passaggi veloci, gioco semplice, ma ottimo ritmo.

Lombardo 5 Sciupa diverse occasioni, su tutte il rigore decisivo, fatica a trovare spazi là davanti ed è superficiale (42 st Zucaro sv).

De Crescenzo 8 Oltre alla doppietta segnata crea diverse occasioni e salta spesso l'uomo, sicuramente il migliore dei suoi.

Ibrahim 7 Insidioso nei dribbling e cerca spesso il fallo con furbizia, si sacrifica e crea diverse chance.

All. Innamorato 6,5 Azzecca i cambi, ma non basta

L'undici titolare dell'Ausonia

Arbitro 6,5 Fischio sicuro e oltre al rigore dubbio non sbaglia nulla.