L'Alcione non muore mai, arriva la remuntada: decisive le scelte di Tonani

Il big match della quinta giornata vede affrontarsi Club Milano e Alcione, ancora imbattute e con obbiettivi di classifica decisamente ambiziosi: a spuntarla tra questi due giganti è la squadra orange, che rimonta lo svantaggio e chiude sul 4-2. Il ritmo della gara è elevato sin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa che cercano di imporre il proprio ritmo caratterizzato da passaggi veloci, pressing asfissiante e recupero palla immediato per innescare la rapidità degli attaccanti. La formazione di Tonani appare ben organizzata e ben messa in campo ma leggermente passiva.

SUBITO IN SALITA

Alla prima vera occasione, infatti, il Club Milano trova il gol del vantaggio grazie ad una splendida percussione di Boido, che legge al meglio la superiorità numerica e serve con i tempi giusti Vaccarella libero sulla sinistra che insacca alle spalle di Zappatore, aprendo il piattone sul primo palo. Al 25’ ancora Vaccarella si rende protagonista con una discesa formidabile sull’out di sinistra e, dopo aver superato due avversari ed essersi accentrato, serve al meglio Moroncini, che con un diagonale preciso batte ancora una volta Zappatore e porta sul doppio vantaggio la formazione di Mandelli. Sono sostanzialmente gli unici due acuti della prima frazione di gara, perché i padroni di casa gestiscono con sicurezza il vantaggio, amministrando bene e senza rischiare praticamente nulla in fase difensiva.

OPERAZIONE REMUNTADA

La seconda frazione si apre con una rivoluzione tattica della formazione ospite: Tonani effettua ben quattro cambi per provare a dare una scossa alla squadra. Dopo circa dieci minuti di possesso per la formazione di casa, gli ospiti finalmente si scuotono: un’azione ben imbastita sull’out di sinistra vede Montagner andare via sulla riga di fondo per poi esser messo giù da Galasso. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Mocchi spiazza Cellini e accorcia le distanze. Passano appena quattro minuti e Galasso commette un’altra ingenuità in occasione di una scorribanda offensiva degli orange, concedendo un altro calcio di rigore. Stesso angolo, stesso risultato: Mocchi trasforma e fissa il risultato sul 2-2. Tutto da rifare per i ragazzi di Mandelli. La formazione di casa dimostra tuttavia di aver carattere da vendere e si proietta nuovamente in area avversaria per tornare in vantaggio. Al 20’ la splendida punizione di Vaccarella si stampa sulla traversa e sulla successiva respinta Lattanzio non riesce a centrare lo specchio della porta. Nel finale sono gli ospiti a spuntarla e a completare la rimonta grazie al gol di Rutigliano a tempo ormai scaduto; l’attaccante degli orange è abile a sfruttare un’uscita avventata di Cellini e scavalcarlo con un pallonetto da fuori area. Un minuto più tardi abbiamo il tempo di assistere anche al quarto gol della formazione ospite, capace di costruire una splendida azione di contropiede terminata da Fazio, il quale colpisce ottimamente in tuffo di testa dopo il cross con il contagiri di Lenzi. Vittoria in rimonta per l’Alcione, che ottiene tre punti fondamentali per il proprio cammino; il Club Milano deve rassegnarsi alla prima sconfitta stagionale, ma la squadra deve ritenersi soddisfatta per la prestazione di altissimo livello.

IL TABELLINO

CLUB MILANO-ALCIONE 2-4

RETI (2-0, 2-4): 9' Vaccarella (C), 21' Moroncini (C), 10' st Mocchi (A), 14' st Mocchi (A), 45' st Rutigliano (A), 47' st Fazio (A).

CLUB MILANO (4-2-3-1): Cellini 6, Biglieri 6.5, Mongelli 6.5, Galasso 6, Valz 6, Bellomo 6, Moroncini 6.5, Lattanzio 6.5 (31' st Bussoli 6), Boido 7 (5' st Ismail 6), Vaccarella 7, Rotiroti 6.5. A disp. Catania, Fusha, Pagliuca, Calderone Tindaro, Ghitti, De Giosa, Vanoli. All. Mandelli. 6.5. Dir. Guarnerio Cipriano.

ALCIONE (4-3-3): Zappatore 6.5, Buratti 6, Aimerito 6 (28' st Lenzi 6.5), Pizzolato 6.5, Mocchi 7.5, Pusterla 6 (1' st Braiotta 6.5), Cristini 6 (1' st Rutigliano 7), Montagner 6.5, Laurora 6 (35' st Ciceri sv), Prendi 6 (1' st Auci 6.5), D'Agati 6 (1' st Fazio 7). A disp. Pizzi, Gallazzi, Cannistraro. All. Tonani 7.5. Dir. Marongiu.

ARBITRO: Messina di Legnano 6.

AMMONITI: Pusterla (A), Zappatore (A), Aimerito (A), Mongelli (C), Rutigliano (A).

LE PAGELLE

CLUB MILANO

Cellini 6 Avventato nell’uscita in occasione del terzo gol avversario, disputa comunque una buona gara tra i pali e va vicino ad intercettare il secondo calcio di rigore.

Biglieri 6.5 Si dà un gran da fare sulla fascia destra, combatte su ogni pallone e ne recupera molti cercando di far ripartire la squadra. Instancabile per tutto l'arco della gara e difficile da superare in fase difensiva.

Mongelli 6.5 Terzino con mentalità offensiva, gioca molto in verticale cercando gli attaccanti sempre in movimento.

Galasso 6 Macchia l’ottima prestazione della prima frazione compiendo due interventi in ritardo, puniti col calcio di rigore.

Valz 6 Leggermente spaesato nel secondo tempo dopo le sostituzioni effettuate dalla squadra avversaria. Ad ogni modo guida al meglio la linea difensiva.

Bellomo 6 Annulla gli attaccanti avversari giocando spesso d'anticipo. Non si fa saltare quasi mai e scivola bene in copertura.

Moroncini 6.5 S’intende al meglio coi compagni di reparto, salta l’uomo e crea superiorità numerica. Rifinisce al meglio in occasione della rete del momentaneo 2-0 al termine di un’azione ben orchestrata.

Lattanzio 6.5 Giocatore di qualità, temperamento e forza fisica, cala di intensità nel secondo tempo ma disputa ad ogni modo una grande gara.

31' st Bussoli 6 entra in campo in un momento concitato e si fa vedere poco in fase offensiva.

Boido 7 Gioca per la squadra, attira i difensori avversari su di sé per liberare la furia degli esterni d’attacco. Super assist in occasione del primo gol

5' st Ismail 6 un po’ troppo macchinoso ma abile a proteggere palla e scaricare verso il compagno.

Vaccarella 7 Il migliore dei suoi. Sa sempre cosa fare, dialoga bene coi compagni e crea superiorità numerica. Un gol e un assist nel primo tempo, un po’ meno lucido nel secondo.

Rotiroti 6.5 Si muove benissimo tra le linee, un vero e proprio incubo per centrocampo e difesa avversarie.

All. Mandelli. 6.5 Schiera una formazione ben organizzata, con qualità e che gioca ad un’intensità sopra la media. Nel secondo tempo la sua squadra viene un po’ a mancare nel recupero immediato del pallone e concede maggior occasioni agli avversari.

Gli 11 titolari del Club Milano

ALCIONE

Zappatore 6.5 Compie delle ottime uscite e si fa trovare sempre pronto in occasione dei calci piazzati.

Buratti 6 In difficoltà nella prima frazione nel limitare la fantasia e l’estro dell’attaccante avversario. Disputa, ad ogni modo, una gara di sacrificio e concretezza.

Aimerito 6 A volte fuori tempo nel cercare l'anticipo, ma bravo a non perdere mai di vista l'avversario e a non farsi superare in velocità. Si intende al meglio con il compagno di reparto.

28' st Lenzi 6.5 Ottimo impatto, disegna l’assist del quarto gol e non sbaglia nulla dal momento del suo ingresso in campo.

Pizzolato 6.5 Sempre nel posto giusto al momento giusto. Bravo a cercare le sovrapposizioni dei terzini e padrone della sua zona di campo.

Mocchi 7.5 Uomo partita. Si prende la responsabilità di calciare i rigori che rimettono in piedi la gara per la sua squadra. Leader per 90 minuti e una diga insormontabile nel secondo tempo.

Pusterla 6 Soffre le grandi doti atletiche degli attaccanti avversari, ma contiene bene e non disdegna a lanciare lungo cercando la profondità.

1' st Braiotta 6.5 Dà una mano a centrocampo ed è autore di ottimi inserimenti che mandano in tilt la difesa avversaria.

Cristini 6 I compagni lo cercano poco durante la prima frazione, prediligono l’out di sinistra. da una mano in fase difensiva contenere gli avversari

1' st Rutigliano 7 A dir poco decisivo. Segna un gol tanto bello quanto importante, oltre ad essere meritato per quanto dato alla squadra nel secondo tempo.

Montagner 6.5 Padrone assoluto del centrocampo nella seconda frazione. Decisivo in entrambe le fasi, recupera tutti i palloni e verticalizza immediatamente cercando la velocità degli attaccanti.

Laurora 6 Poco cercato dai compagni, manca di lucidità in alcune occasioni, però cerca costantemente di impensierire la retroguardia avversaria. (35' st Ciceri sv).

Prendi 6 Con le sue qualità poteva certamente fare di più in fase offensiva; invece, non sempre riesce a mettere lo zampino nella manovra.

1' st Auci 6.5 In partita sin dal primo pallone giocato, crea scompiglio tra i difensori avversari.

D'Agati 6 Tanta qualità ma poca concretezza. Si guadagna molti falli ma non riesce a concretizzare quando arriva sulla tre quarti avversaria.

1' st Fazio 7 Dà l’anima per la squadra e viene ripagato segnando il gol che chiude la partita.

All. Tonani 7.5 Dopo un primo tempo passivo e timido, i suoi ragazzi giocano una seconda frazione stratosferica, anche grazie al cambio tattico da lui deciso. L’espulsione macchia leggermente quanto di straordinario fatto quest’oggi.

La line-up di partenza dell'Alcione

ARBITRO

Messina di Legnano 6 Dirige la gara con personalità e fermezza nelle decisioni. Qualche dubbio in alcune decisioni difficili.

L'INTERVISTA

Al termine della gara, il tecnico della formazione di casa Mandelli, si è dichiarato soddisfatto della prestazione della sua squadra nonostante il risultato, affermando di dover migliorare in certi aspetti che in questo campionato fanno la differenza: «Volevo fare i complimenti a loro per la rimonta e per aver modificato l'assetto in maniera ottimale nella ripresa. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate quando eravamo sul punteggio di 2-2; abbiamo commesso errori individuali che in queste categorie purtroppo si pagano. Questa partita ci servirà per crescere e ripartire, era la prima sfida di un certo livello che facevamo in categoria, cercheremo di evitare momenti di assenza e di non perdere le distanze».