Tripudio Cimiano! I ragazzi di Gazzola ne fanno quattro all'Enotria e vincono il derby

Si è girato Giroud? No, si è girato Domnitei. Il palcoscenico non è San Siro ma via Cazzaniga, il derby non è Milan-Inter ma Enotria-Cimiano, il risultato non è un 2-1 che vale un pezzo di Scudetto ma un 4-2 che potrebbe rappresentare la svolta per puntare al primato. I colori a far festa sono però gli stessi: il rosso e il nero. Quelli del Cimiano di Gazzola, che batte Ferraioli, centra la seconda vittoria in campionato e accorcia le distanze dai cugini rossoblù. Quelli del Cimiano di Domnitei, che firma il vantaggio, propizia l'autorete di Izzo e gioca una partita clamorosa. Quelli del Cimiano di Ratti, suo il gol del momentaneo 2-0 e anch'esso tra i migliori in via Cazzaniga. Quelli di del Cimiano Gjegj, autore del quarto gol in pieno recupero dopo essersene divorato uno 180 secondi prima. Quelli del Cimiano dei vari Varriale, Valagussa, Gentilomo e Corleo, tutti fondamentali - chi dal primo minuto e chi dalla panchina - nell'impresa contro i rivali di sempre. Chi mastica amaro è invece l'Enotria, sotto di due gol dopo otto minuti, capace di riprenderla con Marzo e Marangione ma costretta al primo stop stagionale dopo quattro vittorie consecutive.

VENTI MINUTI

Domnitei s'inventa una giocata pazzesca per Ratti, ma poco prima di calciare è atterrato in modo irregolare da Montanaro: calcio di rigore per il Cimiano. Sul dischetto si presenta lo stesso Domnitei che prima si fa ipnotizzare da Bassi, poi sulla ribattuta sblocca la partita: 1-0 Cimiano. Valagussa emula Pirlo e con un lancio millimetrico libera sulla trequarti Ratti, bravo a resistere al ritorno di Magistrelli e letale nel battere per la seconda volta Bassi: 2-0 Cimiano. Fagnoni raccoglie un pallone negli ultimi trenta metri dopo una rimessa dell'arbitro, approfitta di una dormita difensiva del Cimiano e offre a Marzo un cioccolatino solo da spingere in gol: l'Enotria accorcia le distanze, 2-1. Marangione supera con un gran destro la barriera studiata da Scano e trova l'angolino direttamente da calcio di punizione: rimonta rossoblù completata, 2-2. Nel mezzo due occasioni grosse come una casa per parte: sponda Enotria il destro di Ciceri termine clamorosamente alto dopo un'azione corale partita da Fagnoni e rifinita da Rossi, sponda Cimiano il diagonale di Ratti esce di pochissimo a lato. Quello che potrebbe sembrare un breve riassunto dei 90 minuti di via Cazzaniga non è altro che il racconto dei primi 20, durante i quali Enotria e Cimiano se le sono date di santa ragione dando vita ad uno spettacolo senza eguali. Perché sia Ferraioli che Gazzola hanno preparato la partita al meglio - 4-4-2 scolastico per il primo che punta su De Cecco per sostituire l'infortunato Tenca, 4-3-1-2 del secondo con Camisasca alle spalle della coppia Ratti-Domnitei - ma soprattutto perché si sono affrontate a viso aperto due squadre ricche di talento e, dettaglio non indifferente, che giocano a calcio come si deve.

SUPER

Chi l'ha dimostrato anche nei restanti 70 minuti è sicuramente Domnitei, imprendibile negli ultimi trenta metri se innescato coi giri giusti. Lo dimostra in primis al 44' quando, lanciato in profondità, salta Bassi e indirizza verso la porta rimasta ormai sguarnita: tutto fatto? Solo all'apparenza, perché Izzo s'inventa un salvataggio clamoroso sulla linea e permette all'Enotria di andare a riposo sul 2-2. Dopodiché nell'intera seconda frazione, con la differenza sostanziale che grazie alle sue gesta il Cimiano si riporta meritatamente avanti e sfiora il poker. L'azione che vale il 3-2 è uno spettacolo: il classe 2007 fa quel che vuole sulla destra e mette in area un pallone velenoso, che pur non trovando alcun compagno sbatte sulla gamba di Izzo - decisamente sfortunato nella circostanza - e lascia inerme Bassi (8'). Otto minuti dopo altra manovra corale capitanata da Domnitei, questa volta coadiuvato da Corleo - subentrato a Camisasca nell'intervallo - e Ratti: il triangolo tra i primi due premia il numero 9, che raccoglie il pallone in area ma tra sé e la doppietta si trova davanti la deviazione della traversa. Il merito dell'Enotria è quello di rimanere in partita e lo fa anche grazie alle mosse di Ferraioli: dentro Stafa, Cherubini, Trezzi e Picciafuochi, fuori Montanaro, De Cecco, Ciceri e Fagnoni. Tuttavia l'unico sussulto per i rossoblù resta una conclusione di Marzo bloccata senza patemi dal grande ex Scano, almeno nei tempi regolamentari. Sì, perché nel recupero succede di tutto. Prima Gjegj si divora il poker (46'), poi Marzo sfiora il 3-3 (48'), infine lo stesso Gjegj firma il definitivo 4-2.

IL TABELLINO

ENOTRIA-CIMIANO 2-4

RETI (0-2, 2-2, 2-4): 2' Dominitei (C), 9' Ratti (C), 14' Marzo (E), 18' Marangione (E), 8' st aut. Izzo (E), 49' st Gjegji (C).

ENOTRIA (4-4-2): Bassi 7.5, Izzo 7, Montanaro 6 (1' st Stafa 6.5), Marangione 6.5, Gatti 6, Magistrelli 6, Rossi Ar. 7 (43' st Conte sv), Fagnoni 7 (26' st Picciafuochi 6), De Cecco 6 (8' st Cherubini 6), Ciceri 6 (15' st Trezzi 6), Marzo 7. A disp. Giardino, Finessi, Gaslini, Buffa. All. Ferraioli 6.5. Dir. Pajola.

CIMIANO (4-3-1-2): Scano 7.5, Rossi 6.5, Varriale 7.5, Militello 7.5, Valagussa 7, Leanza 7, Del Soldà 6.5 (29' st Nicastro 6), Gentilomo 8 (15' st Sagne 6.5), Ratti 8 (29' st Maldini 7), Camisasca 6 (1' st Corleo 8), Dominitei 9 (44' st Gjegji 7.5). A disp. Argento, Siano, Sapienza, Giuliano. All. Gazzola - Lampertico 9. Dir. Bonade.

ARBITRO: Merenda di Monza 6.

ESPULSO: 48' st Cherubini (E).

AMMONITI: Nicastro (C), Maldini (C), Valagussa (C), Scano (C), Gatti (E), Marangione (E), Izzo (E).