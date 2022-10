Alcione e Cimiano, siete le regine di Milano! La Brianza è tutta per l'Olginatese, Seregno al buio

Prendete in mano una cartina di Milano e dividete il capoluogo lombardo esattamente in due parti, da nord a sud. Ora chiudete gli occhi, pensate a quanto accaduto in questa domenica di derby nell’Under 17 Élite, e riapriteli: quale colore vedete ad ovest? Quale ad est? A sinistra ci sarà l’arancione, a destra il rosso e il nero. Nessuna magia, solamente la conseguenza di due straordinarie vittorie: quelle dell’Alcione, vittoriosa in rimonta in casa del Club Milano, e del Cimiano, protagonista di una prova spaziale nella tana dei rivali di sempre dell’Enotria.

DUE

Milano ha dunque due re: Alessandro Tonani e Cristiano Gazzola. Alla destra del primo ben tre principi: Tommaso Mocchi, Dennis Fazio e Mattia Rutigliano. Tutti e tre in gol in quel di Pero, hanno reso vani i sigilli di Moroncini e Vaccarella regalando agli orange una vittoria fondamentale in ottica primato. Alla destra del secondo un solo principe, ma che principe: Francesco Domnitei. Un gol, un assist e innumerevoli giocate che sono vale il prezzo del biglietto: così il classe 2007, da sotto età, si è preso la scena in via Cazzaniga lasciando all’Enotria solamente le briciole.

LE ALTRE

Tanto diverse quanto simili, i trionfi di Alcione e Cimiano valgono addirittura il doppio prendendo in considerazione i risultati delle altre big milanesi. Rimanendo a ovest, è festa doppia in via Olivieri perché in via Felice Orsini - sede dell’altra classica milanese di giornata, ovvero Aldini-Accademia Inter - Vaccaro e Stillittano si sono fatti male a vicenda. Parliamo infatti di un pari (1-1, vantaggio falchi con Gjonaj e rimonta ospite con Casentini) che permette all’Alcione di effettuare un doppio sorpasso e posizionarsi al secondo posto: dietro alla Masseroni, fin qui perfetta avendo vinto tutte e cinque le partite, ultima quella di via Terzaghi contro la temibile Sestese di Giuseppe Puleo (3-1 per i bianconeri), ma affianco al Club Milano e al Lombardia Uno. Una menzione d’onore va proprio alla squadra di Davide Bianchessi, che travolge la Lainatese (11-0 senza storia nel pomeriggio del Pozzo) e si candida come inseguitrice numero uno dei bianconeri di Simone Zonca. L’aggancio, se non sorpasso, potrebbe avvenire il prossimo 26 ottobre quando i milanesi torneranno a Sesto Calende per affrontare la Sestese. È infatti in programma il recupero della quarta giornata, quando fu la pioggia a rimandare tutto dopo appena 45 minuti di partita.

EST

Chi sogna ad occhi aperti è appunto il Cimiano. Forti di un poker strepitoso contro l’Enotria, i ragazzi del duo Gazzola-Lampertico possono tuttavia sorridere anche per quanto accaduto domenica mattina al comunale di Treviglio. Il motivo vien da sé leggendo il parziale finale tra la Trevigliese e l’Ausonia: 2-2. Uno stop inaspettato e brusco quello dei neroverdi di Massimo Innamorato, avanti di due gol all’intervallo grazie al solito De Crescenzo (strepitosa doppietta nella settimana della convocazione in Rapp Regionale) ma ripresi clamorosamente nella ripresa. E considerando che domenica prossima in via Bonfadini c’è Ausonia-Enotria, l’acquisto di pop-corn è altamente consigliato.

BRIANZA

Se il girone B fosse disciplina Olimpica, sarebbe sicuramente una maratona. Tralasciando le big milanesi che, tra le altre cose, in questo ultimo turno se ne sono date di santa ragione, questo è il verdetto dopo cinque chilometri: Olginatese d’oro, Vis Nova d’argento, Seregno di legno. Il dominio incontrastato dei ragazzi di Conca prosegue senza freni: otto gol alla Tritium, porta inviolata per la terza volta in stagione e un primo posto che, seppur assieme all’Ausonia e al Manara, dimostra quanto di buono fatto dai giovani bianconeri. Il dato più interessante riguarda sicuramente il reparto offensivo, visto che i lecchesi sono andati a segno ben 21 volte - due in meno del Lombardia Uno, miglior attacco dell’intera categoria - mandando in gol ben undici marcatori diversi. Su tutti Sormani e Astuti, entrambi a quota tre sigilli, ma anche bomber di razza come Haida: subentrato dalla panchina contro la Tritium, ha messo a segno una straordinaria doppietta che ha tutte le carte in regola per dare una svolta alla sua annata.

NEROVERDI

Prosegue senza intoppi anche la rincorsa della Vis Nova, trascinata da Morotti - suo il gol del momentaneo 1-1 nella sfida di Giussano - e Bassani, quest’ultimo versione superman nell’entrare dalla panchina e fissare il parziale sul 2-1. Oltre a muovere la classifica per la quarta volta consecutiva dopo il sonoro 4-2 all’esordio contro il Manara (due pareggi e altrettante vittorie dalla sfida di Barzanò in avanti), i neroverdi di Paolo Santambrogio vincono e convincono nel derby brianzolo contro il Seregno. Che per dover di cronaca, dopo la vittoria esterna all’esordio sul campo della Trevigliese, ha raccolto solamente briciole: quattro ko consecutivi, 8 gol subiti e solamente due messi a segno.