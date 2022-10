A 16 anni se ne va dai rivali di sempre e lancia la sfida agli ex compagni: «Non vedo l'ora di batterli»

Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, la sfida che andrà in scena domenica mattina via Bonfadini - sede di Ausonia-Enotria di Under 17, ennesima pagina di una storia pluriennale tra due delle società più titolate a livello lombardo - sarà comunque uno spettacolo. Lo sarà per Alessandro Ferraioli e Massimo Innamorato, entrambi chiamati a ripartire in quarta dopo le frenate contro Cimiano (sconfitta) e Trevigliese (pareggio). Lo sarà per i diesse Giovanni Stringhini e Manuel Gasparro, con il primo che di certo non ha bisogno di presentazioni e il secondo, ormai al secondo anno tra i neroverdi, confermatosi uno delle figure più in ascesa del nostro calcio. Lo sarà per Daniele Lombardo, passato la scorsa estate dall'Enotria all'Ausonia e chiamato a confermare quanto di buono fatto in queste prime cinque giornate - 6 gol in 5 partite, un sigillo ogni 63 minuti e una media voto di 7.4 - anche contro la sua ex squadra.

«Sarà una bellissima esperienza giocare contro i miei ex compagni di squadra, ma la affronterò come se fosse una partita qualsiasi: bisogna scendere in campo come sempre, non vedo l'ora di sfidarli e batterli». E se a dirlo è un bomber capace di viaggiare ad una media realizzativa ben superiore al gol per partita, è lecito aspettarsi fuochi d'artificio. Se non altro nei 90 minuti dal fischio iniziale al triplice finale, durante i quali ricordi, emozioni e amicizie lasceranno spazio alla voglia di vincere. Sì, perché nove anni non si dimenticano facilmente, specie se li hai vissuti in una società che per te ha rappresentato quasi una seconda casa. Per Daniele Lombardo sarà esattamente così, visto che affronterà per la prima volta da avversario la sua Enotria. Lo farà a quattro mesi di distanza dal cambio di casacca, formalizzato nel mese di luglio nel bel mezzo di un'estate caldissima - e non parliamo di temperature atmosferiche. «Dell'Ausonia mi ha colpito la voglia di vincere, sia della squadra che della società. Inoltre - spiega Lombardo - la differenza l'ha fatta anche le ambizioni che loro hanno per ogni singolo giocatore».

Tuttavia, a detta del classe 2006 non ci sarebbero differenza sostanziali tra le due realtà meneghine. Difatti «tra l'Ausonia e l'Enotria non c'è molta differenza: gli allenamenti sono intensi allo stesso modo, così come sono entrambe squadre molto forti. La mia scelta - sottolinea Lombardo - è stata anche dettata dalla voglia di provare una nuova esperienza. E per ora penso sia stata azzeccata». A dirlo sono principalmente i numeri, elemento attraverso il quale diviene facile valutare la bontà di un'operazione di mercato, in questo caso il passaggio del bomber dall'Enotria all'Ausonia. In questo inizio di stagione è andato a segno ben sei volte: una volta contro la Cisanese, due volte contro il Caravaggio e tre volte contro il Crema. In virtù dei 379 minuti giocati - fin qui è sempre sceso in campo dal primo minuto - la media realizzativa non lascia spazio a equivoci: un gol ogni 63 minuti. Decisamente più alta anche rispetto a quella della passata stagione, durante la quale è stato capace di andare a segno ben 18 volte in 24 partite trascinando i rossoblù fino ai playoff.

Per avere tali numeri praticamente chiunque farebbe carte false, ma non è questo il caso di Lombardo. Le parole del centravanti sono infatti eloquenti e dimostrano l'ambizione di un giocatore che ha una voglia matta di primeggiare su tutti: «Ho segnato sei gol ma sinceramente mi aspettavo un inizio migliore, soprattutto a livello di prestazioni. Il mister (Innamorato, ndr) si aspetta di più da me e vuole che faccia più». Nulla di cui stupirsi da uno che dimostra inoltre di vederci chiaro riguardo gli obiettivi di squadra - «Dobbiamo puntare al primo posto nel girone» - ma anche personali. Se il sogno nel cassetto è quello di «diventare un giocatore professionista», dando uno sguardo al futuro più immediato non ci sono dubbi: «Voglio vincere la classifica marcatori - puntualizza Lombardo - ma anche vincere il campionato con l'Ausonia. Punto a migliorare sempre di più continuando a giocare ad un certo livello».

La certezza è che Lombardo lo farà al centro dell'attacco, possibilmente negli ultimi sedici metri. Come ogni numero 9 che si rispetti, anche il bomber neroverde ha un talento innato nel buttare la palla in rete. Ma non solo, perché nel suo caso è doveroso sottolineare qualità importanti anche nel dialogare con i compagni di reparto - caratteristiche che gli permette di giocare sia come unico rifinitore che in un reparto a due. Senza poi dimenticare la freddezza dagli undici metri, come conferma il sigillo messo a segno dal dischetto in occasione della partita contro il Caravaggio. E gli idoli? Il cuore dice Messi, la testa Benzama. «Il primo lo ammiro tantissimo. Mi piace molto anche se sono consapevole di avere caratteristiche diverse. Il secondo lo sto apprezzando negli ultimi tempi e mi ispiro a lui» ha chiosato il classe 2006.