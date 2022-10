Saltata la prima panchina in Élite: Matteo Speranza esonerato dalla Cisanese

L'avventura di Matteo Speranza alla Cisanese è già finita. Dopo appena due punti conquistate nelle prime cinque uscite stagionali, il tecnico ex Scanzorosciate - approdato a Cisano la scorsa estate - è stato sollevato dall'incarico nel corso di questa settimana. Una notizia iniziata a circolare già nel tardo pomeriggio di domenica dopo il sonoro 4-2 rimediato nella trasferta di Crema, dopodiché l'esonero sarebbe stato formalizzato nella giornata di mercoledì. Alla base di tale scelta ci sarebbero proprio i risultati ottenuti dal tecnico bergamasco, quest'ultimi resi ancor più eloquenti dai numeri che ne sono derivati: zero vittorie, due pareggi, tre sconfitte, tredici gol subiti, appena due messi a segno e penultimo posto in classifica davanti solamente alla Giana Erminio.

CONSEGUENZE

Nel frattempo le redini dell'Under 17 biancoceleste sono passate nelle mani della guida tecnica dei classe 2007, ovvero Fabio Conti. Una scelta tuttavia temporanea quella della società bergamasca, che sarebbe tuttora alla ricerca di un sostituto dopo il secco "no" ricevuto nelle ultime ore da Daniele Cadelano. L'ex Olginatese, con un passato proprio tra le fila della Cisanese, ha infatti rappresentato il nome in cima alla lista dei bergamaschi, ora costretti a guardarsi attorno per dare ai classe 2006 un nuovo condottiero. Per quest'ultimo ci sarà però da aspettare ancora qualche giorno, con Conti che dovrebbe essere così a capo dell'Under 17 nella delicata sfida contro la Trevigliese, in programma domenica in quel di Cisano Bergamasco. Un'ipotesi che acquisisce ancor più credito considerando che nella serata di ieri, giovedì 20 ottobre, l'ultimo allenamento prima dell'impegno in campionato sarebbe stato condotti dallo stesso Conti.

