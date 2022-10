Marangione risponde a De Crescenzo: pareggio ad alta quota tra Ausonia ed Enotria

Nella sfida al vertice del girone B del campionato Under 17 Élite tra Ausonia ed Enotria è l’equilibrio a vincere: sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con merito grazie ad una grande azione personale del fantasista De Crescenzo, mentre nella ripresa gli ospiti scendono in campo con più grinta e trovano il pari nell’episodio chiave della gara, quando Rossi si procura un rigore causando l’espulsione di Bombara; dal dischetto si presenta Marangione che è freddo e dal dischetto spiazza Endrizzi.

NELLA TANA DEL LUPO

Primo tempo di altissimo livello dei neroverdi, che fin dai primi minuti sembrano intenzionati a fare la voce grossa in questa sfida. Le prime due occasioni arrivano con tiri da fuori: il primo di Calò che tenta di sorprendere con un pallonetto Bassi, ma la palla esce fuori; il secondo è un bolide di Bombara che finisce sull’esterno della rete. Il dominio territoriale dell'Ausonia prosegue, anche se per vedere una vera occasione da gol bisogna attendere il 31', quando Olcelli si fionda su un pallone vagante al limite dell'area e scaglia una gran conclusione che viene salvata sulla linea da Gatti. Questo è il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che arriva al 33': De Crescenzo parte in percussione centrale dalla trequarti offensiva, scarta un avversario, arriva al limite dell'area e piazza un destro a giro dove Bassi non può arrivare, gol da urlo e 1-0 per l'Ausonia. Nel finale di tempo arriva il primo segnale di risveglio degli ospiti, che sfiorano il gol grazie a una combinazione in area tra Ciceri e Marzo, con quest'ultimo che da buona posizione calcia sull'esterno della rete. Si conclude così la prima frazione di gioco con i padroni di casa meritatamente in vantaggio.

EQUILIBRIO INSTABILE

La ripresa si apre con i cambi di Ferraioli che danno subito la scossa alla squadra rossoblù, che ha subito un'occasione con Marangione da punizione diretta, ma il mediano trova la bella opposizione di Endrizzi. I padroni di casa non si fanno cogliere impreparati e al 9' sfiorano il raddoppio con Lombardi che, servito in area da Bombara, calcia di poco fuori da buona posizione. Al 20' i neroverdi hanno una doppia occasione per chiudere la partita: Zanca serve Lombardi in area che calcia di potenza, ma trova l'opposizione di Bassi; sulla ribattuta arriva Salerno che si trova a calciare un rigore in movimento, ma anche lui trova sulla sua strada il solito Bassi che devìa anche la seconda conclusione. Questa si può considerare la prima sliding door della gara, perchè poco dopo arriva l'episodio chiave del match. Bombara, già ammonito, stende Rossi in area; per l'arbitro è calcio di rigore e secondo giallo per il terzino neroverde. Sul dischetto si presenta Marangione che mantiene la freddezza e spiazza Endrizzi e fa 1-1. In superiorità numerica gli ospiti prendono campo, ma si trovano davanti un'Ausonia organizzata che difende con ordine e prova a pungere in ripartenza. L'occasione migliore arriva al 45', quando lo stesso Marangione tira da fuori area e colpisce il palo. Si chiude così con un pari tutto sommato giusto la supersfida del girone B. Entrambi gli allenatori avranno buoni spunti da questa gara per continuare a volare alto in questo campionato.

IL TABELLINO

AUSONIA-ENOTRIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 33' De Crescenzo (A), 30' st (r) Marangione (E).

AUSONIA (4-3-1-2): Endrizzi 6.5, Zanca 6.5, Bombara 6, Salerno 6.5, Latrell 6.5, Zucchelli 7, Olcelli 6 (41' st Chawla sv), Calò 6 (13' st Ferrari 6), Lombardo 6.5 (15' st Zucaro 6), De Crescenzo 7.5 (48' st Belloni Giorgio sv), Ibrahim 7 (45' st Carulli sv). A disp. Zocchi, Cammarota, Laddaga, Vittalone. All. Innamorato 7. Dir. De Fabritiis.

ENOTRIA (4-3-1-2): Bassi 6.5, Izzo 6, Montanaro 6.5, Marangione 7, Gatti 6.5 (33' st Picciafuochi sv), Magistrelli 6.5, Conte 6 (11' st Rossi Ar. 7), Fagnoni 8, De Cecco 6.5, Ciceri 6 (24' st Finessi 6), Marzo 6.5 (11' st Gaslini 6.5). A disp. Bambara, Stafa, Ouajib, Trezzi, Buffa. All. Ferraioli 7. Dir. Pajola.

ARBITRO: Pierro di Milano 6.5.

ESPULSO: 29' st Bombara (A).

AMMONITI: Marzo (E), Magistrelli (E), Montanaro (E), Rossi Ar. (E), De Crescenzo (A), Olcelli (A), Bombara (A)