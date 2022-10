Monumentale Club Milano: Boido e Vaccarella firmano il colpaccio

Al campo di Via Cilea 51 il Club Milano si conferma una corazzata del girone superando per 2-1 l’Accademia Inter di Stillittano. La meravigliosa rete di David Dabo, giunta nella ripresa, non basta dunque per scolorire il capolavoro firmato da Boido e Vaccarella. I ragazzi di Mandelli si esaltano nel primo tempo e scollinano ogni difficoltà di sorta nel secondo, dimostrando di essere cresciuti nelle gambe e soprattutto nella testa dopo la rimonta subita sette giorni fa contro l’Alcione. Per i nerazzurri invece non sono sufficienti i buoni propositi iniziali di pressione collettiva e la voglia matta di recuperare il risultato. Utile per uscire dal delicato momento potrebbe essere una vittoria nel prossimo big match di giornata, tra le mura della forte Lombardia Uno.

ELEGANZA AL POTERE

L’avvio dell’Accademia è arrembante: Piazzola impiega solo tre minuti a calarsi da un albero sugli sviluppi di un corner e a schiacciare il pallone verso la porta avversaria. Catania non si spaventa e blocca in presa alta. Nei cinque minuti successivi ci prova invece lo sgusciante Arcuri, più lesto di tutti a sfruttare ogni possibile spiraglio per far paura e protagonista di una doppia chance: prima con un tiro di punta fuori di poco, poi con un velenoso cross rasoterra che percorre tutta l’area di rigore senza trovare nessun piede pronto a trasformarlo in gloria. Il Club Milano soffre, ma senza essere troppo a disagio. Così al 15’ le maglie crociate pensano bene di giocare il più classico degli scherzi: una improvvisa discesa sulla sinistra del funambolico Bellomo si chiude con un precisissimo traversone sulla testa di Boido; la traversa nega l’esultanza restituendo però l’opportunità di un secondo tentativo, di cui il bomber approfitta senza pietà. 0-1 ed esultanza al Steph Curry, quasi a voler augurare sogni d’altissima classifica ai suoi tifosi. I ragazzi di Stillittano schiumano di rabbia e si appellano alla propria grande fisicità sulle palle inattive. Su una di queste, al 27’, Torri giganteggia senza inquadrare lo specchio. Gli ospiti rispondono con la tecnica, la classe. In particolare quella incastonata nei piedi magici di Vaccarella, intelligentissimo alla mezzora nello sfruttare un calcio d’angolo giocato corto per guadagnarsi un penalty: il suo guizzo è troppo geniale per essere fermato con le buone maniere. Sulla battuta lo stesso 10 mostra una tale freddezza da siglare il raddoppio con un elegantissimo cucchiaio. Il solito Arcuri suona la carica per i suoi smarcandosi benissimo al centro dell’area, ma Catania si ritrova un po’ fortunosamente il piattone dell’esterno fra i guantoni. Il portierone ha invece tutti i meriti del mondo quando, a una manciata di minuti dal rientro negli spogliatoi, vola sventando un tentativo su punizione ad opera di Giampietro.

FIGHT CLUB (MILANO)

Dopo la pausa il Club Milano decide di cambiare abito: Rotiroti si abbassa nel centrocampo rendendo chiaro il 4-3-3, a specchio con la formazione di casa. La mossa non può contenere le ambizioni dell’Accademia che, sulle ali di una grande pressione del subentrato Cappi, impegna subito un attento Catania. Cinque minuti più tardi una bella costruzione dei nerazzurri libera stavolta alla conclusione Giampietro, bravissimo a lasciar partire un gran diagonale mancino. L’esito tuttavia è il medesimo dell’azione vissuta poco prima. Il bomber di casa non se la prende più di tanto e ci riprova al 10’: Mongelli è monumentale e chiude. Al 15’ Catania strappa uno scroscio di applausi dall’intera tribuna immolandosi sullo stacco aereo di un liberissimo Cappi, salvo arrendersi pochi istanti dopo su un mancino imparabile di David Dabo. Il temibile esterno era entrato in campo solamente cinque minuti prima. Al 27’ è il palo a salvare gli ospiti su un batti e ribatti in area. Il Club butta fuori il pallone, ma incappa nell’ingenuità di un fallo concesso dal limite. Sulla battuta Arcuri impegna severamente Catania, che respinge come può prima di essere letteralmente graziato da Giampietro. I ragazzi di Mandelli cercano con le energie residue di alzare il baricentro e conquistano qualche punizione utile per respirare un po’. Addirittura all’88’, approfittando dello sbilanciamento dell’Accademia, Tropia avrebbe l’opportunità di calare il tris in contropiede se non fosse impreciso sul più bello. La gigantesca chance sprecata infiamma il finale che si gonfia grazie agli otto minuti di recupero concessi dal signor Grancini di Saronno. Il forcing di casa tuttavia viene rimbalzato sempre con le unghie e con i denti da una fase difensiva ai limiti della perfezione. Termina così 1-2 in favore dei crociati, che esultano colmi di gioia intonando il coro "Mandelli is on fire".

IL TABELLINO

ACCADEMIA INTER - CLUB MILANO 1-2

RETI: 15' Boido (C), 30' rig. Vaccarella (C), 16' st Dabo D. (A).

ACCADEMIA INTER (4-3-3): Righetto 6, Cerriku 6.5 (47' st Casentini sv), Pinello 6, Torri 6.5, Piazzolla 6, Liguori 6.5 (29' st Burchielli 6), Natoli 6 (9' st Dabo D. 7), Ceva 6 (9' st Porracciolo 6.5), Giampietro 6.5 (39' st Dabo I. sv), Sartorelli 6 (37' Cappi 7), Arcuri 7. A disp. Tosi, Ali, Gallo. All. Stillittano - Sorace 6. Dir. Felter - Angius.

CLUB MILANO (4-2-3-1): Catania 7.5, Biglieri 7, Mongelli 7, Fusha 6.5, Valz 6.5, Bellomo 7, Ghitti 6.5 (36' st Tropia 6.5), Lattanzio 6.5 (20' st Calderone Tindaro 6.5), Boido 7 (45' st Moroncini sv), Vaccarella 7.5, Rotiroti 6.5. A disp. Cellini, Bussoli, Galasso, Pagliuca, De Giosa, Martellotta. All. Mandelli 7. Dir. Guarnerio Cipriano - Donadello Andrea.

ARBITRO: Grancini di Saronno 7.

AMMONITI: Lattanzio (C), Vaccarella (C), Boido (C), Cerriku (A), Ceva (A), Porracciolo (A), Giampietro (A).

LE PAGELLE (in aggiornamento)