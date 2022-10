Para un rigore in pieno recupero e fa partire la festa dell'Alcione: Milano è ancora orange!

«La sconfitta prima o poi sarebbe dovuta arrivare: meglio adesso che più avanti. Ci servirà da lezione». Parole di Marco Brunetti, braccio destro di Alessandro Tonani alla guida dell'Alcione, dopo la brutta sconfitta contro l'Accademia Inter della terza giornata. Da quella mattinata di via Cilea sono passati esattamente 21 giorni e le dichiarazioni del tecnico orange, risultati alla mano, sono state decisamente azzeccate. Sì, perché da quel momento l'Alcione ha saputo solo vincere: prima contro l'Aldini, poi contro il Club Milano e infine contro il Lombardia Uno (1-0). Gli eroi di via Olivieri sono due: Emanuele Aimerito e Riccardo Zappatore. Il primo ha firmato il gol del vantaggio a inizio ripresa, il secondo ha parato magistralmente un rigore in pieno recupero a Bertoni facendo partire la festa orange. Chi mastica amaro è chiaramente il Lombardia Uno, a cui i rimpianti non mancheranno affatto: per il gioco, a tratti spumeggiante e spettacolare, ma soprattutto per quanto visto nell'arco dei novanta minuti, passati per gran parte del tempo nella metà campo avversaria mantenendo in mano il pallino del gioco.

SENZA RETI

Due difensori centrali solidi, due mediani tecnici, due esterni veloci, due terzini che fanno le ali, un trequartista di talento, un finalizzatore di qualità. Il Barcellona di Guardiola? Il Milan di Ancelotti? L'Inter di Mourinho? Risposte sbagliate: il Lombardia Uno di Bianchessi. Che i rossoneri fossero una corazzata non lo scopriamo di certo oggi. Per la classifica, che racconta di una squadra saldamente al primo posto nonostante una partita da recuperare (contro la Sestese) in virtù di quattro vittorie in altrettante gare. Per i numeri, tra i quali spiccano i gol fatti (24, esattamente 6 a partita) e soprattutto quelli subiti (1). Per la qualità della rosa, allestita in estate da Gagliardi e allenata magistralmente da Bianchessi. La logica conseguenza è un approccio devastante per intensità, tecnica e mentalità. Il ritmo imposto dai rossoneri coglie impreparata la formazione di Tonani, alla quale serve una mezz'ora abbondante di rodaggio per provare a prendere le misure. Dopo un destro alto di Nava (6') e un mancino fuori misura di Marra (14'), rimasti tuttavia gli unici sussulti significativi nonostante un predominio territoriale pressoché totale, è il turno dell'Alcione. Schierati con un inedito 3-5-2 con Fazio a dar man forte a Laurora, Gallazzi affiancato dagli interni Aimerito-Montagner e il trio Ciceri-Mocchi-Buratti dietro, gli orange prima tengono botta con veemenza, poi sfiorano addirittura il vantaggio con un colpo di testa di Mocchi (19'). Nella circostanza da evidenziare un grande intervento di Pastore, salvato nell'azione precedente da una buona copertura di Minoia, a sua volta capace di mettere la parola fine al contropiede di casa propiziato da Aimerito e Fazio.

FIRMA

Dopo l'intervallo rientrato tutti gli interpreti del primo tempo tranne Gallazzi, ammonito nel primo tempo: al suo posto spazio a D'Agati sul centro-sinistra con conseguente spostamento di Montagner in cabina di regia. La risposta del Lombardia Uno è l'inserimento di Lisco al posto di Scandroglio, volto a mischiare le carte sulla corsia di sinistra e offrire una maggiore varietà di soluzioni. Mossa di per sé anche giusta, se non fosse che appena quattro minuti dopo i rossoneri si sono ritrovati a inseguire. A far cantare l'Alcione è Aimerito, letale nel battere Pastore approfittando di una dormita difensiva ospite: 1-0 e inerzia della partita stravolta (7'). Sì, perché da quel momento iniziano 40 minuti decisamente diversi rispetto ai precedenti. Per il Lombardia Uno, trovatosi quasi inaspettatamente sotto, ma soprattutto per l'Alcione, che ritrova energie - sia fisiche che mentali - apparentemente perse e con il passare dei minuti (anche grazie agli innesti di Tonani, su tutti Prendi e Rutigliano) prende fiducia. Ne derivano due conseguenze, entrambe abbastanza prevedibili. Numero 1: la squadra di Bianchessi non va tanto per il sottile, attacca a testa bassa e va vicino al gol con Cara (colpo di testa uscito di un niente su assist di Ismail al 33'). Numero 2: la squadra di Tonani abbassa il proprio baricentro ma non perdona quando ha spazi da attaccare, tant'è che la migliore occasione per chiuderla - un calcio di punizione ben calciato da Mocchi, il quale ha richiesto gli straordinari a Pastore - è arrivato proprio a seguito di una ripartenza veloce. Tutto finito? Non proprio, visto che i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara sono 7 e nel sesto Buratti atterra in area Ismail, causando un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Bertoni, il cui destro è però parato alla perfezione da Zappatore che con un tuffo magistrale fa partire la festa orange.

IL TABELLINO (in aggiornamento)

ALCIONE-LOMBARDIA UNO 1-0

RETE: 7' st Aimerito (A).