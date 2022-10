Parità alla fine della battaglia: fra Pavoniana e Virtus Ciserano vince l'equilibrio

E' successo di tutto in via San Donino a Brescia. Chi si aspettava una gara senza storia in favore di una delle due formazioni, è rimasto senza alcun dubbio deluso. I continui capovolgimenti di fronte e di risultato hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il risultato è giusto, anche se alla fine la Virtus ha avuto una ghiotta occasione per vincerla. Il fantastico intervento del portiere bresciano Assettini, però, ha mantenuto il risultato sul 2-2.

FUGA E AGGANCIO

Pronti, via e sono gli ospiti a prendere il comando del gioco. Al 9' la prima occasione: il capitano Noris, ottima prestazione la sua, serve con una precisa verticalizzazione il terzino sinistro Palmeri che con un cross tagliato mette Staibi davanti al portiere avversario: il colpo di testa dell'attaccante bergamasco, però, è impreciso e la Virtus manca il vantaggio di poco. Gol ospite che arriva solo quattro minuti più tardi: dopo essersi involato sulla fascia sinistra, Recchia, libera il compagno Caputo che con un potente diagonale sigla l'1-0.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, dopo una punizione non finalizzata al meglio dal bomber Telalovic, la Pavoniana trova il pareggio a una decina di minuti dalla fine della prima frazione. Buona parte del merito va a Mazzitelli che, dopo essersi guadagnato sapientemente una punizione, la batte rapidamente servendo il compagno Vanoglio che con uno splendido tiro dal limite dell'area buca Meroni e ristabilisce la parità.

1-1 con le squadre che vanno negli spogliatoi con la sensazione che ci sia ancora molto da giocarsi.

ROULETTE





Il secondo tempo è una girandola di emozioni. Al contrario della prima frazione, in cui erano stati gli ospiti a partire forte, in questo caso sono i padroni di casa ad avere inizialmente la meglio. Dopo sei minuti è Lonati, a coronamento di una prestazione notevole, a trovare il gol del vantaggio biancoblù con una punizione dal limite. Il calcio da fermo è di pregevole fattura, ma la barriera ospite commette una grave ingenuità aprendosi permettendo quindi al pallone di passare e di insaccarsi alle spalle del portiere. Situazione capovolta. Dopo il vantaggio biancoblù i tecnici osservano i continui capovolgimenti di fronte e decidono di optare per diverse sostituzioni. Ottimi gli ingressi della maggior parte dei subentrati, in particolare quello di Candidi per gli ospiti. E' infatti il numero 19 dei bergamaschi a trovare il gol del definitivo 2-2 dopo un'azione spettacolare di Carminati che, mai domo, contesta la palla agli avversari, la recupera e con un'ottima intuizione libera il compagno di fronte al portiere. A questo punto è un gioco da ragazzi per Candidi infilare la palla alla destra del portiere e ristabilire la parità. Siamo al 26' del secondo tempo. Gli ultimi venti minuti sono appassionanti. Entrambe le squadre hanno la possibilità di andare in vantaggio e di vincere la partita, ma nessuna delle due riesce ad avere lo spunto decisivo per portare a casa i tre punti, nonostante le buone occasioni. Infatti è la Virtus ad avere l'occasione più ghiotta a pochi secondi dalla fine. Sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti, si accende una mischia in area in cui Assettini, portiere biancoblù, deve compiere un pregevole doppio intervento per mantenere il risultato in parità. Grandi parate che fanno sì che la battaglia finisca in parità.

IL TABELLINO





Pavoniana-V.Ciserano Bg 2-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 13' Caputo (V), 37' Vanoglio (P), 6' st Lonati (P), 26' st Candidi (V).

PAVONIANA (4-4-2): Assettini 8.5, Digiglio 7, Carreri 6.5, Ronchetti 6.5, Baccanelli 6.5, Lonati 8.5, Mazzitelli 7 (19' st Pagnotta 7), Inverardi 6.5 (39' st Grassi 7), Telalovic 7, Vanoglio 8 (22' st Bartolotta 7), Paletti 6.5. A disp. Maifreni, Tedoldi, Mastrototaro, Lussignoli M., Vizzini, Lui. All. Conter 7. Dir. Bellomi.

V.CISERANO BG (4-3-3): Meroni 6.5, Recchia 9, Palmeri 6.5 (8' st Foresti 6.5), Noris 7.5 (23' st Candidi 7.5 ), Aceti 7, Maffi 7, Caputo 7.5 (8' st Compagnucci 7), Romano 7 (41' st Andreini sv), Carminati 8, Anesa 7 (1' st Cocchi 7), Staibi 7 (8' st Tiraboschi 7). A disp. Czumbil. All. Guizzetti 7. Dir. Oberti.

ARBITRO: Ripa di Brescia 7.

AMMONITI: Inverardi (P), Vanoglio (P), Foresti (V), Paletti (P), Maffi (V), Telalovic (P).







LE PAGELLE

PAVONIANA

Assettini 8.5 Corona una prova di grande sostanza e sicurezza con il doppio intervento finale che permette alla sua squadra di portarsi a quota 4 punti in classifica. Bravo.

Digiglio 7 Solido, sicuro, costante. Se continua così l'allenatore farà fatica a tenerlo fuori. Stantuffo.

Carreri 6.5 Prova abbastanza incolore per il terzino sinistro biancoblù, anche se le sgroppate che ogni tanto fa sulla fascia fanno ben sperare per il futuro. Fiducia.

Ronchetti 6.5 Alterna interventi puntuali ad alcune sviste che fanno scricchiolare il reparto difensivo. Nel complesso la prova è più che sufficiente.

Baccanelli 6.5 Qualche eccesso di nervosismo che macchia una prova più che positiva.

Lonati 8.5 Grande prestazione del centrocampista biancoblù che unisce precisione nei passaggi a recuperi puntuali. E' ovunque.

Mazzitelli 7 Ha il merito di guadagnarsi e di battere subito la punizione da cui nasce il gol del pareggio. Astuto e sul pezzo.

19' st Pagnotta Proietti 7 Continue ripartenze che danno la possibilità ai compagni di rifiatare e di tenere il baricentro più alto.

Inverardi 6.5 Qualche palla di persa di troppo a centrocampo, anche se con il compagno di reparto contribuisce a mantenere solido un reparto sottoposto oggi ad una prova di grande sacrificio.

39' st Grassi 7 Entra bene in partita. Pochi minuti che però bastano per vedere il potenziale del ragazzo, soprattutto in fase offensiva.

Telalovic 7 Lotta, crea, serve i compagni. Manca solo il gol per impreziosire definitivamente la sua prestazione, arriverà.

Vanoglio 8 Il gol del pareggio è un gioiello che gli vale almeno mezzo voto in più.

22' st Bartolotta 7 Dà vitalità e freschezza ad un reparto che in quel momento ne aveva bisogno. Positivo il suo ingresso in campo.

Paletti 6.5 Ci prova in tutte le maniere ma oggi le difficoltà non mancano. Prestazione comunque positiva. C'è un ottimo potenziale su cui lavorare.

All. Conter 7 Ha il merito di mantenere i ragazzi sempre concentrati e in partita. Buone anche le sostituzioni.

VIRTUS CISERANO BG

Meroni 6.5 Inoperoso per la maggior parte della partita, si fa leggermente sorprendere sul gol del pareggio anche se l'avversario ha fatto comunque un gran tiro.

Recchia 9 Fermatelo! Se questo ragazzo gioca sempre così vedo dei grandi pericoli per le difese avversarie. Inarrestabile.

Palmeri 6.5 La prestazione è positiva, anche se alcune imprecisioni nella seconda frazione rischiano di mettere in pericolo la difesa.

8' st Foresti 6.5 ingresso solido e volenteroso, anche se ci sono dei buoni margini di miglioramento, soprattutto nella precisione sotto porta.

Noris 7.5 La prestazione del capitano è esaltante, in particolare nella prima frazione. Recuperi palla, giocate, verticalizzazioni. Un faro in mezzo al campo.

23' st Candidi 7.5 sigla il gol del definitivo 2-2 e regala ai suoi la possibilità di giocarsi gli ultimi minuti all'attacco in cerca dei tre punti. Decisivo.

Aceti 7 Se la difesa non corre grandi pericoli il merito è anche suo. Puntuale e preciso, la strada è quella giusta.

Maffi 7 A volte pecca un po' di fretta nel servire in profondità i compagni, ma a livello difensivo è una sicurezza, in particolare di testa.

Caputo 7.5 Il gol dell'iniziale vantaggio è la ciliegina sulla torta di una prestazione più che positiva. Bello vedere ragazzi così grintosi, determinati e rispettosi.

8' st Compagnucci 7 Non spacca la partita, ma offre sempre un appoggio e un sostegno ai compagni

Romano 7 Buona prestazione da parte del numero 8 bergamasco. Molto preciso, soprattutto nelle chiusure (41' st Andreini sv).

Carminati 8 La grinta con cui lotta e recupera il pallone da cui poi nasce il gol del pareggio è da far vedere alle scuole calcio. Esemplare.

Anesa 7 Positivo e propositivo. L'allenatore lo sostituisce al termine del primo tempo, avrà sicuramente altre occasioni per dimostrare il suo valore.

1' st Cocchi 7 Dal suo ingresso in campo tutti i calci piazzati sono suoi. Si vede: è dal suo piede che nasce l'occasione finale. Insidioso.

Staibi 7 Velocità e talento da vendere, gli manca solo un po' di cattiveria nella finalizzazione. Avanti così.

8' st Tiraboschi 7 Ci prova in più occasioni e crea dei pericoli nella difesa avversaria. In costruzione.



ARBITRO

Ripa di Brescia 7 Dirige la partita in maniera sicura non perdendone il controllo nemmeno nei momenti più delicati.

LE INTERVISTE



Conter, allenatore della Pavoniana, dichiara: «Sono molto contento dei miei ragazzi e del risultato ottenuto. La mentalità è quella giusta, soprattutto considerando che affrontavamo un avversario di alto livello. Il lavoro della settimana sta dando i suoi frutti e questa è la direzione su cui dobbiamo continuare a lavorare».

Il tecnico della Virtus Guizzetti, invece, afferma: «Sono molto rammaricato per non aver raccolto i tre punti. Purtroppo pecchiamo nella finalizzazione. Il campionato è livellato e ci sono ancora tante partite da giocare, ma in questo momento il dispiacere per i due punti non raccolti prevale sulla soddisfazione per il punto raggiunto in rimonta. C'è da lavorare e lo faremo tutti insieme perchè ho grande fiducia nei miei ragazzi».