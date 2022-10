Al primo posto in entrambe le categorie Élite: il momento perfetto del Brusaporto

In questo inizio di stagione calcistica, la società che più sta stupendo tutti è il Napoli di De Laurentiis. Primo in campionato, ancora imbattuto e con il miglior attacco, e primo anche nel suo girone di Champions, grazie alle 4 vittorie, una più spettacolare dell'altra. È possibile trovare una società con un inizio di stagione così roseo? Sì, proprio in Lombardia, proprio nella provincia bergamasca. Stiamo parlando del Brusaporto, che comanda la classifica delle due categorie più importanti del calcio giovanile: l'Under 17 e l'Under 15 Élite. In condivisione, bisogna dirlo, con altre due società; ma il dominio della società gialloblù è da applausi.

X CHE VALE LA VETTA

Partiamo, ma solo per ordine di età, dai classe 2006, che nella giornata di domenica hanno conquistato il vertice del raggruppamento. L'aggancio è maturato non dopo una vittoria, bensì alla fine di 90 minuti molto combattuti sul campo della Vighenzi, che era andata per due volte in vantaggio (sempre con Yao), ma si era fatta riacciuffare altrettante volte dai gol di Fantuzzi (nel primo tempo) e di Valenti, che su rigore a 5 minuti dal triplice fischio ha regalato il prezioso punto ai suoi compagni e al tecnico Radici. Quest'ultimo, a fine partita, ha espresso un certo rammarico: «Per come si era messa la partita, prendo per buono il pari. Non abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, sottovalutando la difficoltà della trasferta. E come sempre accade, quando sottovaluti l'avversario, quest'ultimo ti mette in difficoltà». E così è stato, con la squadra bresciana che sul finale ha avuto anche l'occasione per vincerla. Alla fine il referto segna 2-2, che permette comunque ai ragazzi di Radici di volare al primo posto, approfittando dei passi falsi di Virtus (fermata sul pari dalla Pavoniana) e Voluntas (che invece viene travolta dallo Scanzorosciate di Tino Russo). Proprio con la squadra di Gambardella, adesso i gialloblù condividono la vetta del girone: vetta che potranno rinsaldare domenica, quando ospiteranno la Mario Rigamonti, già a conoscenza del risultato della Voluntas, che sabato ospiterà il Lumezzane, uscito vincitore dal difficile confronto col Sarnico. E potendo contare sulla migliore difesa del campionato (alla pari con la Virtus) e sui gol di Valenti, già a quota 6.

Coundoul Ibrahima, centrocampista classe 2006 del Brusaporto

VITTORIA CON BRIVIDO

Va ancora meglio ai gialloblù classe 2008, che domenica hanno portato a casa 3 punti, nonostante il blackout nella ripresa che poteva costare caro, come ha affermato l'allenatore Cortinovis: «È stata una partita dai due volti: fino al 3-0 è andato tutto per il meglio, poi ci siamo addormentati rimettendo il Villa Valle in partita. Soprattutto in certe categorie, se cali prima del tempo rischi di fare frittate». In effetti, i giallorossi di Gatti nella ripresa accorciano le distanze con i gol di De Pasquale e Gutierrez, dopo che il Brusaporto si era portato sullo 0-3 grazie a un primo tempo perfetto di Ratti (ancora capocannoniere del girone), Bertola, Iamartino e tutto il resto della squadra. Una vittoria che sembrava in cascina e che invece è stata rimessa in discussione grazie a un secondo tempo di carattere dei padroni di casa ma anche di totale amnesia per i gialloblù, che hanno rischiato di perdere due punti per via di un rigore per il Villa Valle negli ultimi minuti che non è stato però sfruttato a dovere. Non una prestazione ottimale, ma che è valsa al Brusaporto la testa del girone, che già condivideva con altre 4 squadre fino alla quinta giornata (Ponte, Virtus, Franciacorta e Mario Rigamonti). Di queste, solo i rossoblù hanno tenuto il passo dei ragazzi di Cortinovis, vincendo (non senza qualche difficoltà) sul campo della Voluntas. Quest'ultima sarà la prossima avversaria dei gialloblù, che avranno l'occasione di rinsaldare il primato in classifica, potendo contare anche il miglior attacco del girone.