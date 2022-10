Una ripresa perfetta vale i 3 punti a Ponte San Pietro e Villa Valle: tutte le rimonte di giornata

«Partita finisce quando arbitro fischia». Chi non conosce la celebre frase di Vujadin Boskov, leggendario tecnico del Real Madrid e di diverse squadre italiane, scomparso 8 anni fa all'età di 83 anni? Una massima semplice ma assolutamente fondata, come spesso il calcio ha saputo dimostrarci, per esempio nella fatale finale di Istanbul che costò al Milan la Champions (arrivata comunque due anni dopo ad Atene). La dura legge del calcio vale sempre, e la storia di questo sport è ricca di tanti altri celebri ribaltoni e di rimonte che fino ad un certo momento della partita sembravano impossibili. Di rimonte e controsorpassi ne abbiamo visti tanti anche nell'ultima domenica del campionato Under 17 Élite, a dimostrazione che, a qualsiasi livello e contro qualsiasi avversario, bisogna tenere la concentrazione al massimo per 90 minuti.

RIBALTONI VINCENTI

Lo sa bene innanzitutto il Franciacorta, che nella giornata di domenica è uscito sconfitto dal campo del Ponte San Pietro, con un 3-2 finale che relega i granata all'ultimo posto. Gli ospiti infatti, dopo essere andati in svantaggio grazie al gol di Gerdelesko, avevano temporaneamente ribaltato il risultato grazie alle reti di Petrina e Corradi, che nel giro di 5 minuti hanno fatto sperare la squadra di Adro. Speranze infrante soltanto a metà della ripresa, quando il tecnico blues Pirovano ha avuto l'intuizione di far entrare Manuel Pivotto. Appena entrato, l'attaccante classe 2006 ha subito messo a segno due reti congelando il risultato sul 3-2. I granata hanno comunque mostrato le loro potenzialità, a discapito della classifica, come riconosce anche l'allenatore Rota: «La prestazione di squadra è stata importante, sono contento di quanto fatto dai miei ragazzi anche se servono inevitabilmente punti». Dall'altra parte il tecnico Pirovano ha parlato di un primo tempo da dimenticare: «È già la seconda volta consecutiva che sbagliamo l'approccio nei primi 45 minuti. Questa volta c'è stata la giusta reazione nella ripresa e la abbiamo ribaltata, ma non può andarci sempre bene».

Thomas Corradi, attaccante del Franciacorta autore del momentaneo 1-2

Lo stesso copione si è registrato anche a Mazzano, dove il Villa Valle a fine primo tempo si è ritrovato sotto grazie al gol del Ciliverghe firmato Filippini. Così il tecnico Terzi sulla partita: «L'avversario ci ha messo in difficoltà andando in vantaggio, noi abbiamo comunque cercato subito di ribaltarla nel primo tempo senza però trovare il gol. Paradossalmente, nella ripresa con molte meno occasioni per noi abbiamo messo a segno 3 gol». Nel secondo tempo, infatti, Terzi mette in campo Gervasoni, Mocchi e Martinengo, che regalano al Villa Valle il 3-1 finale (sul campo di un Ciliverghe fino a quel momento imbattuto in casa) e 3 punti importantissimi per restare aggrappati al treno delle prime del girone. A soli 3 punti dalla testa troviamo anche il Lumezzane, in grado di non disunirsi dopo il vantaggio immediato del Sarnico (con Tosini) e a ribaltarla con decisione fino al 4-2 finale contro una squadra fortemente attrezzata.

PARI IN RIMONTA

La doppietta di Henyuk vale invece alla Mario Rigamonti un solo punto, che risulta tuttavia prezioso visto il doppio vantaggio della Real Calepina (in gol con Loda e Marchetti). È d'accordo anche il tecnico granata Buizza : «Il pareggio è il risultato giusto, anche se con un po' più di freddezza avremmo potuto centrare la vittoria». Un pari che è arrivato all'ultimo istante, grazie ad una punizione dal limite magistralmente eseguita da Henyuk (che in occasione del suo primo gol aveva deliziato tutti con un'altra prodezza da 30 metri). Contento del punto anche l'allenatore della Real Calepina Gritti: «Stiamo iniziando ad essere squadra nel vero senso della parola. Ci rimane da gestire meglio le forze nei due tempi». Una doppia rimonta vale un punto anche al Brusaporto, che va sotto per ben due volte e per altrettante volte è in grado di riprenderla e di centrare il 2-2 finale sul campo di una Vighenzi mai doma, come afferma anche il tecnico Sandrini a fine partita: «Tanta qualità nel primo tempo, meno nel secondo, anche se abbiamo avuto l'occasione per vincerla. Dobbiamo imparare a tenere il ritmo per 90 minuti».