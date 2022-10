Prima frazione emozionante, poi arriva la manita che dà i tre punti ai biancocelesti

La Trevigliese si impone con un pirotecnico 5 a 2 e raggiunge quota nove punti. I ragazzi di Galbiati passano in vantaggio dopo due minuti con un gol di Ceccolini, gli ospiti pareggiano con Ragosta e Thomas Fumagalli riporta in avanti la Trevigliese. Nel finale di primo tempo Liko pareggia con un rigore, ma Pallumbi riporta i compagni in vantaggio e chiude il primo tempo. Nella ripresa Bocanet segna un rigore e nel finale conclude un'azione personale con un destro sotto l'incrocio.

PRIMO TEMPO DA 5 GOL

La Trevigliese ospita un Crema alla caccia di tre punti per risollevarsi in classifica. Entrambe le formazioni schierano un 4-3-3 alla ricerca della solidità al centro del campo e alla velocità sugli esterni. E a proposito di velocità, dopo neanche due minuti i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Ceccolini che si fionda sulla respinta di un tiro di Pallumbi. Il Crema riparte e al 4' Ragosta supera Patruno con un tiro ad incrociare e pareggia il risultato. Al 14', però, la Trevigliese torna in vantaggio con un siluro da fuori area sganciato da Thomas Fumagalli che approfitta di un brutto rinvio della difesa cremasca e stampa il pallone a fil di traversa, dove Piumella non ci può arrivare. La partita si stabilizza e a a parte qualche timido tentativo di Lico e Tassi, la Trevigliese concede poco. Dall'altro lato, vengono annullate due reti ai ragazzi di Galbiati: la prima nata da un ottimo fraseggio tra Moataz, Pallumbi e Ceccolini, mentre la seconda a Thomas Fumagalli su un'imbucata di un ispiratissimo Moataz. Al 40' però il Crema pareggia con un rigore, assegnato per un fallo di mano, e Lico con freddezza spiazza Patruno. Nell'azione successiva la Trevigliese guadagna un corner e Pallumbi si avventa su un pallone vagante al centro dell'area siglando così il momentaneo 3 a 2 che sancisce la fine del primo tempo.

Ragosta e Lico del Crema

DOPPIO BOCANET!

La seconda frazione riparte con un fallo di Piumella ai danni di Ceccolini: dal dischetto si presenta Bocanet, che spiazza il portiere e allunga il margine di vantaggio. Con la girandola dei cambi i ritmi si alleggeriscono, ma le occasioni migliori le ha la Trevigliese che viene fermata da due super interventi del numero 1 cremasco. Gli ospiti provano ad insidiare sull'esterno destro, ma Pallumbi salva un gol con due strepitose chiusure in scivolata. Nel finale Bocanet riparte palla al piede dalla sua metà campo, salta due avversari e dal limite dell'area calcia sotto il sette del palo lontano, gonfiando la rete per la quinta volta in favore dei padroni di casa. La Trevigliese così trionfa e conquista i tre punti in palio; il Crema torna a casa a secco e resta ultimo in classifica.

IL TABELLINO

TREVIGLIESE-CREMA 5-2

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 5-2): 2' Ceccolini (T), 5' Ragosta (C), 14' Fumagalli (T), 40' rig. Lico (C), 42' Pullumbi Florian (T), 8' st rig. Bocanet (T), 42' st Bocanet (T).

TREVIGLIESE (4-3-3): Patruno 7, Edosa 7, Marta 7 (26' st Doda sv, 38' st Carlino sv), Zanetti 7, Fumagalli 7, Argint 7.5, Pullumbi Florian 8, Fumagalli 8, Ceccolini 8 (44' st Grassi sv), Moataz 9, Bocanet 8.5 (47' st Harkati sv). A disp. Xhaja, Ferri, Corsini. All. Galbiati 8. Dir. Bertocchi.

CREMA (4-3-3): Piumella 6.5, Parmesani 6 (16' st Omoruyi Favour 6.5), Ceruti 6.5 (28' st Bergamaschi 6), Patrini 6, Bellandi 6.5, Locatelli 6 (16' st Germani 6.5), Minoia 6.5 (35' st Prandelli sv), Valenziano 6.5 (28' st Mori 6), Ragosta 7 (28' st Prandelli 6), Lico 7.5, Tassi 7 (16' st Castoldi 6.5). A disp. Diaconu, Inzoli Leonardo. All. Carera 6.5.

ARBITRO: Palumbo di Bergamo 6.5.

AMMONITI: Moataz (T), Zanetti (T), Valenziano (C), Fumagalli (T), Piumella (C).

LE PAGELLE

TREVIGLIESE

Patruno 7 Provvidenziale in diverse occasioni, si dimostra leader nell'aiutare i compagni.

Edosa 7 Sempre attento e ben posizionato nella sua zona di competenza, fa sentire la sua presenza in campo.

Marta 7 Sale molto per dare apporto alal fase offensiva. Inoltre, copre molto bene la fascia. (26' st Doda sv, 38' st Carlino sv).

Zanetti 7 In mediana recupera molti palloni dimostrandosi un fattore in interdizione. Dopodiché, smista bene.

Fumagalli E. 7 Annulla gli attacchi di Tassi e dà sicurezza alla squadra.

Argint 7.5 Semplicemente un muro, fa passare poco e interviene sempre in modo pulito.

Pallumbi 8 Corsa e tanta grinta: si sacrifica come terzino nel finale e segna una rete importantissima.

Fumagalli T. 8 Il gol è uno di quelli che si direbbero «da cineteca». La prestazione di quantità si abbina a tanta qualità.

Ceccolini 8 Apre le danze, ma sciupa una ghiotta occasione. Si sacrifica molto per la squadra. (44' st Grassi sv).

Moataz 9 Migliore in campo, quando arriva palla a lui non la perde mai perché sa sempre cosa fare e come farlo nel migliore dei modi.

Bocanet 8.5 Doppietta nel secondo tempo e giocate belle da vedere e importanti per tutta quanta la squadra. (47' st Harkati sv).

All. Galbiati 8 Gestisce al meglio i suoi e valorizza ognuno di loro al massimo: questa vittoria non è frutto del caso, ma merito del tanto lavoro che il tecnico sta facendo con questo gruppo.

CREMA



Piumella 6.5 Colpevole del rigore, ma nel corso della gara, nonostante i gol subiti, si riscatta con alcuni ottimi interventi.

Parmesani 6 Parte bene, poi soffre la coppia Moataz e Bocanet che viaggia a velocità altissime e con tutt'altro passo.

16' st Castoldi 6.5 Aggressivo fino al punto giusto, forse stuzzica un po' troppo, ma è autore di buone chiusure.

Ceruti 6.5 Nel primo tempo spinge di più rispetto al secondo, nel quale sparisce leggermente. Quando si fa vedere avanti, però, fa bene.

28'st Bergamaschi 6 Entra e gioca pochi palloni, ma c'è da dire che il suo ingresso arriva ormai a gara conclusa.

Patrini 6 Fatica a contenere Ceccolini: qualche buona chiusura riesce a farla, ma va spesso in difficoltà.

Bellandi 6.5 Nel primo tempo riesce a salvare la squadra in ben due occasioni: senza di lui forse si parlerebbe di un passivo più ampio.

Locatelli 6 Soffre e fatica sulle seconde palle: gli avversari gli rubano il tempo spesso in maniera troppo facile.

16' st Germani 6.5 Entra e dà vivacità al gioco proponendosi il più possibile.

Minoia 6.5 Non riesce ad incidere, è vero. Però gli va dato atto del provarci spesso, fino a quando rimane in campo. (35' st Prandelli sv).

Valenziano 6.5 In partita si instaura una sorta di duello con Fumagalli, dal quale spesso ne esce vincitore.

28' st Mori 6 Poco più di un quarto d'ora per lui in un momento critico del match: pochi palloni toccati e ancor meno quelli veramente giocabili.

Ragosta 7 Trova la rete del pareggio e prova a liberarsi dalle marcature asfissianti.

28' st Prandelli G. 6 Non ha molte opportunità per farsi notare.

Lico 7.5 Il migliore tra i suoi: si muove bene e oltre a dimostrarsi preciso dagli undici metri è anche uno di quei giocatori che si muove in continuazione per proporsi.

Tassi 7 Fraseggia bene con Lico, ma da metà primo tempo cala vistosamente anche lui.

16' st Omoruyi 6.5 Entra e si scarifica, sfortunato in un'occasione in cui sfiora la rete di testa.

All. Carera 6.5 Prova a risolverla con i cambi ma le sue trovate non sortiscono l'effetto desiderato e quindi non riesce ad invertire la rotta.

ARBITRO

Palumbo di Bergamo 6.5 Ottimo metro per calci di punizione e cartellini. Sbaglia in occasione del fuorigioco, annullando due gol alla Trevigliese.