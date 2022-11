Vittoria fondamentale in trasferta: la Pavoniana risale la china trascinata dal suo bomber

Di rimonte storiche il mondo dello sport è pieno, non solo nel calcio. Basti pensare a quanto sta accadendo in Moto GP, dove "Nuvola Rossa" Bagnaia si ritrova a 23 punti di vantaggio sul pilota Yamaha Quartararo e si giocherà questa domenica il mondiale a Valencia. Comunque andrà in pista, per Pecco sarà un trionfo, visto che questa estate si trovava a 91 punti di svantaggio proprio dal pilota francese. Una rimonta maturata grazie a ottime prestazioni, vittorie e un po' di fortuna. Adesso, la Pavoniana non si sta giocando il Motomondiale, ma quanto messo in mostra nelle ultime partite di Under 17 Élite fa ben sperare la squadra bresciana, che non aveva iniziato il campionato nel migliore dei modi.

LA SVOLTA

Infatti, dopo le prime 4 partite la squadra allenata da Giuseppe Conter non era riuscita a portare a casa nemmeno un punto, viste le 4 sconfitte consecutive con cui la Pavoniana ha aperto la propria stagione. In quelle gare comunque non era mancata mai la prestazione ma il giusto atteggiamento, come affermato dal tecnico alla fine della prima partita di campionato contro la Voluntas Montichiari, in cui la squadra bresciana aveva perso 3-2 dopo essere andata in vantaggio due volte: «Bisogna lavorare sulle imprecisioni e anche sul giusto atteggiamento da tenere in campo».

E questo lavoro, alla fine, ha dato i suoi frutti, anche se si è dovuto aspettare la quarta giornata per i primi punti, maturati con la vittoria in casa del Franciacorta, grazie ai gol di Lonati e del solito Telalovic. Da quel momento in poi i biancoblù non si sono più fermati, portando a casa altri due risultati utili: prima con l'ottimo pareggio contro la forte Virtus Ciserano Bergamo, in una partita combattutissima fino alla fine, per poi fare anche meglio, vincendo in trasferta sul campo di un'altra compagine molto attrezzata come il Ponte San Pietro.

La rosa della Pavoniana al completo

VITTORIA IN TRASFERTA

La trasferta in terra bergamasca non era delle più facili per i biancoblù, dal momento che i padroni di casa arrivavano da tre risultati utili consecutivi, piazzandosi momentaneamente al quarto posto di una classifica più che mai corta. Eppure, i ragazzi di Conter non si sono fatti condizionare né dalla classifica né dalla forte formazione blues, scendendo in campo con la voglia di vincere fin dal primo minuto. E in effetti, dopo nemmeno un giro d'orologio è arrivato subito il gol per gli ospiti, con il bomber Telalovic. Il Ponte nel primo tempo riesce a riportare il match in parità grazie a Piazzalunga, ma a inizio ripresa Pagnotta e ancora Telalovic calano un uno-due fulmineo che vale il 2-3 finale - negli ultimi minuti infatti i blues accorceranno le distanze dal dischetto con Gerdelesko.

Vittoria e altri 3 punti messi in cascina per i bresciani, per cui la felicità dell'allenatore a fine partita è inevitabile: «Abbiamo dimostrato che se c'è il giusto atteggiamento si può fare tutto. È una questione di mentalità, se la manteniamo in campo possiamo dire la nostra ogni domenica». Dall'altro lato invece è evidente la delusione per il tecnico Pirovano, rimasto anche in 10 per l'espulsione di Kyryliak: «Non abbiamo portato a casa il risultato che meritavamo, avendo sbagliato troppi gol. Gli errori sono stati dei singoli, non di squadra, per cui continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora». I blues avranno l'occasione di rifarsi domenica sul campo del Ciliverghe, mentre la Pavoniana potrà allungare la sua striscia di risultati utili, a costo di battere la Real Calepina, reduce da un'ottima vittoria ai danni della Virtus e quindi con il morale alle stelle.

IL BOMBER

Nel frattempo, però, i ragazzi di Conter risalgono la classifica, portandosi all'undicesimo posto con 7 punti, distanti 5 punti dalla zona playoff. Una risalita che fin qui è merito di tutta la squadra, ma nella quale il grande trascinatore è sicuramente Ermin Telalovic. Arrivato questa estate dalla Feralpisalò, dopo una carriera agonistica nell'Atalanta, ha trascinato fin da subito i suoi compagni a suon di gol. Marcature che nelle prime 4 partite non sono bastate a portare in cascina i primi punti, ma che sono diventati sempre più pesanti a partire dalla partita contro il Franciacorta, in cui l'attaccante ha messo a segno un'altra doppietta. Dopo essere rimasto a secco nella sesta giornata (unica partita fin qui senza rete per lui), è tornato alla marcatura questa domenica con una doppietta fondamentale con cui Telalovic si è portato a quota 9. Un rendimento fin qui perfetto per il bomber biancoblù, capocannoniere del girone con una media impressionante di un gol segnato ogni 68 minuti. Alla Pavoniana serve più che mai il cinismo offensivo del suo cannoniere per risalire la classifica e lasciarsi alle spalle un inizio di stagione sottotono.