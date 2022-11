Pari lampo tra Accademia Inter e Masseroni: botta e risposta nei minuti iniziali in una partita in cui regna l'equilibrio

Termina in parità una delle partite più attese dell'ottava giornata di campionato che ha visto scendere in campo due squadre ben attrezzate come Accademia Inter e Masseroni. La gara è stata decisa nei minuti iniziali, nei quali entrambe le formazioni sono andate a segno, mantenendo poi il risultato invariato per il resto della partita. Per la Masseroni si tratta del primo stop in campionato, dopo sette vittorie nelle prime sette giornate e un ruolino di marcia schiacciante. L'Accademia conquista un buon punto contro la capolista, dimostrando di essere una squadra in grado di giocare ad armi pari contro tutti. Entrambe...

