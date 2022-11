Sette gol, 3 rigori di cui due nel recupero, altalena di emozioni al Kennedy: finisce 4-3!

Un vero e proprio spettacolo quello andato in scena al centro sportivo dell'Alcione dove gli Orange superano un ottima Varesina col risultato di 4-3, maturato dopo essere passati in svantaggio nel corso del primo tempo. Gli ultimi minuti dei due tempi sono quelli più intensi: nel finale della prima frazione i padroni di casa ribaltano lo svantaggio, segnando due gol in due minuti e cambiando completamente la partita; lo stesso fa la Varesina allo scadere della seconda frazione, accorciando lo svantaggio e sfiorando il miracolo (da 4-1 a 4-3). La partita nella partita è il duello dei 9: Laurora guida...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?