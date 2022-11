Siamo ormai oltre la metà del primo semestre ed è quindi ora delle prime verifiche. Nulla di definitivo, sia chiaro: né in positivo, laddove vediamo sopra tutti il Seguro, né in negativo, con l’accoppiata Cimiano-Club Milano con due brutti voti da recuperare. Dopotutto parliamo di un singolo compito in classe, in questo caso l’ottava giornata di campionato: 10 squadre, 8 sufficienze, 2 insufficienze.SEGURO: VOTO 9 Se la squadra di Albano fosse riuscita a mantenere la porta inviolata sarebbe stato un dieci. Una prova di forza impressionante quella dei blues, capaci di farne quattro al Club Milano...