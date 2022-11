Con la Rapp per sognare: i 22 gioielli classe 2006 convocati per la sfida contro il Monza

Dopo l'amichevole di Gallarate contro la Pro Patria giocata e vinta (leggi qui l'articolo) dalla Rappresentativa Regionale Under 15, settimana prossima toccherà all'Under 17 scendere in campo per il primo test match. Per la selezione di Daniele Tacchini una sfida di altissimo livello contro i pari età del Monza: l'appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, 16 novembre, al centro sportivo di Monzello (via Ragazzi del '99), con fischio d'inizio alle ore 16:00. Sono in totale 22 i convocati per il primo impegno in vista del Torneo delle Regioni, i quali affronteranno il Monza di Vito Lasalandra in una sfida tutta da vivere.

L'ELENCO DEI CONVOCATI