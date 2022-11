Bergamo insegue Brescia: il punto sulle società bergamasche dopo otto giornate

Il calcio lombardo, si sa, è caratterizzato da diverse rivalità: tra squadre della stessa città o di comuni vicini tra loro, ma anche tra province diverse. Quest'ultimo è inevitabilmente il caso di Bergamo e Brescia, da sempre rivali calcistiche (e non solo). Un opposizione che il girone C di Under 17 Élite sembra aver ricamato alla perfezione, con un raggruppamento di 14 squadre, equamente divise tra le due province orientali della Lombardia. Il girone in questo momento è comandato da due squadre bresciane: la sorpresa Voluntas Montichiari, prima a 18 punti, e la Mario Rigamonti, che insegue a un solo punto di distacco. Se a guidare questo combattutissimo girone sono due bresciane, subito dietro troviamo le 7 bergamasche a inseguire.

TOP 5

Al terzo posto, a 16 punti, si piazza il Villa Valle di Andrea Terzi, che nell'ottava giornata di campionato ha espugnato il campo della Lumezzane grazie alle marcature di De Bernardi e Vanoncini. Per i giallorossi si tratta della terza vittoria consecutiva - e del quarto risultato utile consecutivo se aggiungiamo il pareggio interno contro il Ponte San Pietro. Una striscia positiva che i 2006 di Villa d'Almé saranno chiamati a prolungare domenica, quando ospiteranno i bresciani della Vighenzi, all'ultimo posto in classifica e con una grande voglia di rivalsa. Subito dietro, a 15 punti, troviamo il Brusaporto di Massimiliano Radici, reduce dalla vittoria rocambolesca in casa della Virtus Ciserano Bergamo. Gli ospiti prima vanno in svantaggio, poi la ribaltano grazie ai gol di Valenti (doppietta per lui) e Bishqemi; le emozioni non finiscono qui, perché i rossoblù trovano il pari con i gol di Noris e Anesa, che dal dischetto al 41' della ripresa non sbaglia. Sembra ormai tutto deciso quando all'ultimo minuto Toraldo regala ai suoi il gol del 3-4 che vale i 3 punti. Vittoria di misura, ma molto meno rocambolesca, anche per il Ponte San Pietro, che chiude la Top 5 del girone C con 14 punti, grazie al 2-1 in trasferta a Mazzano dove a decidere è la doppietta di Gerdelesko.

SUBITO DIETRO

A soli 3 punti dall'ultimo posto disponibile per i playoff (occupato dal Brusaporto di Radici) si piazza invece la Real Calepina, miglior difesa del girone assieme al Villa Valle (con 12 gol subiti). Nell'ultima giornata i classe 2006 di Gritti hanno impattato in casa della Pavoniana, che continua la sua risalita anche senza il bomber Telalovic, facendosi riacciuffare per due volte nel primo tempo. Il 2-2 finale vale comunque un punto ai biancazzurri, che così facendo agganciano a 12 punti l'Uesse Sarnico. I ragazzi di Davide Duci domenica scorsa sono stati travolti dall'ondata granata della Mario Rigamonti, che dopo il 3-1 al Brusaporto rifila un ancora più sonoro 4-1 ai blues. A nulla è servito il pari momentaneo di Tosini nel primo tempo, dato che i bresciani hanno poi preso il largo grazie al solito Henyuk. I blues avranno modo di ritrovare la vittoria già domenica, quando tra le mura amiche troveranno la Virtus Ciserano Bergamo, che insegue in classifica a un solo punto di distacco.

Alessio Colombo, attaccante classe 2006 dello Scanzorosciate, a segno domenica contro il Franciacorta

ZONA CALDA

Per i rossoblù di Guizzetti domenica è arrivato il secondo stop consecutivo in altrettante sfide contro avversarie bergamasche. Se alla settima giornata è stata la Real Calepina a vincere di misura, domenica scorsa è stato invece il Brusaporto a sorridere in trasferta a seguito del già citato 3-4 deciso all'ultimo minuto. A pari punti con la Virtus (ma al nono posto per differenza reti) si colloca invece lo Scanzorosciate. I giallorossi, dopo la strepitosa vittoria ai danni della capolista Voluntas, hanno poi capitalizzato un solo punto nelle due partite successive (sconfitta contro il Villa Valle e pari interno contro il Franciacorta). I 2006 di Tino Russo domenica saranno impegnati nella difficile trasferta di Ponte San Pietro, chiamati a ritrovare i 3 punti per allontanarsi dalla zona playout, lontana solo 3 distanze.