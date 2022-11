Capolavoro di cinismo: un gol per tempo e tre punti per i rossoneri

Trasferta vincente per il Cimiano, che in casa della Giana Erminio si impone per 2-0 segnando una rete per tempo. Ospiti non molto cinici, ma comunque efficaci: eurogol di Ratti nella prima frazione e dopo centro del migliore in campo Dolomitei. Il legno di Modica fa riprendere coraggio alla Giana, ma non basta per abbattere il muro milanese. L'espulsione nel finale di Sandre non provoca ulteriori danni, ma lascia di sicuro l'amaro in bocca ad Ambrosoni, tecnico della Gianna, in vista dei prossimi match, in cui mancherà un uomo importante. LA GIANA CONVINCE, MA RATTI PUNISCE Giana Erminio che si...

