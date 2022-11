L'Aldini ferma la capolista con un arcobaleno di Maffi

Al campo di Via Madruzzo di Milano l'Aldini ritrova certezze fermando sull'1-1 la capolista Masseroni. Decisivi i due estremi del secondo tempo, griffati da un incredibile arcobaleno di Maffi prima, e da un guizzo di Cordera poi. I bianconeri conservano il primo posto in classifica, ma rischiano di ritrovarsi la Lombardia Uno con il fiato sul collo, a patto che quest'ultima superi l'ostico Club Milano. I falchi sorridono di più dinnanzi al risultato finale, nonostante una comprensibile dose di amaro in bocca per essere stati raggiunti con le mani a centimetri dal colpo grosso, pagando probabilmente l'unica sbavatura di una...

