Ascia da guerra, Mercurio alla Recoba

La gara tra Corbetta e Arconatese finisce con un 0-11 piuttosto emblematico, che rappresenta la differenza tra le squadre in campo. Dopo il pareggio nella gara d'andata, le numerose assenze dei padroni di casa si fanno sentire e danno vita ad un risultato rotondo. Bella dimostrazione di forza comunque dei ragazzi di Spaltro, che si "vendicano" del pareggio di un girone fa e lanciano un segnale alle altre squadre del campionato. I ragazzi di Borriello rimangono incollati dietro, anche se l'atteggiamento dei biancoblù, soprattutto nel secondo tempo, non è da svilire. Un'altra nota positiva per il Corbetta è il rientro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con