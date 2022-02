Poker Parabiago, Fittipaldi batte l'Ossona e ora "tifa" Arconatese

Fa il suo dovere il Parabiago di Nicola Fittipaldi, attendendo la sfida in programma domani sera tra Arconatese e Sedriano che potrebbe significare molto per l'andamento del campionato. La sfida contro l'Ossona termina con il risultato di 4-1, ma non lascia il tecnico totalmente soddisfatto soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento nel corso della partita: «Abbiamo giocato bene per i primi venti minuti, poi è sopraggiunta forse un po' di rilassatezza, e abbiamo concesso più del dovuto. Al di là del loro gol su calcio di rigore nel finale. In altre partite non deve succedere: questa gara aveva valori tecnici differenti, però potremmo pagarlo contro avversari più diretti». Fittipaldi butta un occhio interessato alla sfida di Arconate. «Chiaro che la sconfitta del Sedriano ci darebbe un vantaggio, ma anche un pareggio andrebbe bene. Credo del resto che questo campionato si vincerà con la testa. Non necessariamente primeggerà la squadra più forte, ma quella che riuscirà a interpretare meglio le partite. Replicare ad esempio il cammino dell'andata, con tutte vittorie e un solo pareggio, non sarà facile per noi. La missione è quella ci cercare di tenere sempre alte le motivazioni».

Le reti. Il Parabiago si porta avanti dopo dieci minuti dal dischetto. Giocata in verticale di Radrizzani per Makaj che guadagna il fallo, con lo stesso Radrizzani che si incarica poi della battuta vincente. Il secondo gol è del trequartista: Maklaj raccoglie l'invito in profondità di Croci con un bel taglio, si accentra e batte il portiere con una bella conclusone. Ancora Maklaj protagonista di un'azione personale per il 3-0 quando siamo al 25' del primo tempo e la sfida è già di fatto chiusa. L'ultimo sigillo, nella ripresa, è del nuovo arrivato David Luyeki, che devia di testa in gol una punizione dalla trequarti di Tagliareni.