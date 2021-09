Domenica si parte: in cinque gironi cambia il calendario e ci sono ben 8 ritiri

A qualche giorno dall'inizio dei campionati dall'Under 18 a scendere riguardanti la delegazione di Milano, nella serata di ieri, aggiornato nella giornata di oggi, sul sito del CRL è stato pubblicato un avviso che riguarda specifici gironi di varie categorie: Under 17 gruppo D, Under 16 gruppo I, Under 15 F e Under 14 Q ed L. Questi, infatti, hanno visto modificare i propri calendari rispetto a quelli inizialmente pubblicati con il Comunicato Ufficiale numero 9 del 23 settembre (schiacciando sul link verranno visualizzati quelli nuovi).

Oltre a queste variazioni da segnalare diversi ritiri che riguardano quattro gironi di Under 15, nel dettaglio: Ardor Bollate sq. B nel B, Travaglia nel C, Afforese nel D e, infine, Agrisport e Pioltellese nel Girone F. Per quanto riguarda l'Under 14 i gruppi coinvolti sono l'M con il ritiro del Victoria MMVII, l'R con quello del Real Trezzano squadra B e il Q dove la squadra ritirata è ancora l'Agrisport. Quest'ultima ha deciso di unire i ragazzi del 2007 e del 2008 per formare una formazione che competerà nel campionato del CSI.