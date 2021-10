Un altro cambio nel calendario: posticipata la 2^ giornata di Under 17 e di tre gruppi del 15

É ancora un rinvio a caratterizzare l'ultimo Comunicato Ufficiale da parte del CRL Lombardia, nuovamente portatore di notizie riguardo la Delegazione Provinciale di Milano, che già nella giornata di ieri aveva emesso un comunicato col quale rimandava alla metà della prossima settimana tutte le gare dell'Under 16 e quelle di tre Gironi dei ragazzi del 2007.

Questa volta, tocca all'Under 17 e ai gruppi A,B, e C dell'Under 15 che vedono posticipata la 2^ giornata di campionato, e la motivazione è la stessa, l'insufficiente numero di arbitri. Di conseguenza, le gare sono state riprogrammate in data martedì 19 ottobre per quanto riguarda i classe 2007 e mercoledì 20 ottobre per le tre formazioni del 2005.