Cinisellese-Baranzatese: Fedele e Troiani in rete per la seconda vittoria consecutiva, ai padroni di casa non basta Garufo

Termina 1-2 la sfida tra le brave compagini Cinisellese e Baranzatese. Nonostante un emozionante finale i padroni di casa vengono fermati da Fedele e Troiani in quella che è stata una partita combattuta dal primo all'ultimo minuto. Il punteggio si sblocca subito, quando il capitano degli ospiti calcia di destro da fuori area e grazie a una deviazione decisiva batte il portiere, che non può nulla. Il match rimane però ugualmente frenato dalle due difese sempre molto attente in diverse situazioni, specie quella della Cinisellese, quando Rodas risulta determinante in tre parate su Laouidi, Ciaccia e Marcomini. La stessa squadra...

