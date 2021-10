Casorate-Romano Banco: le due schegge Magnoni-Li Greci consegnano la vittoria a Santannera

Seconda vittoria di fila per il Romano Banco che sul campo del Casorate si porta a casa i tre punti con un netto 10-0 grazie a un primo tempo ai limiti della perfezione. Un piccolo neo è il rigore sbagliato da Li Greci, che si è riscattato con una doppietta. A completare l’opera sono le due reti di Magnoni e il sigillo di Binda. Nella ripresa c’è spazio anche per i gol di Ferrara, Binda, il rigore di Panariello e il sigillo finale di Girone. Padroni di casa che nonostante il 4-2-3-1 scelto da Foresti non riescono a dare seguito...

