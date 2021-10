Ardor Bollate-Cob 91: una rimonta pazzesca per gli ospiti, a Bartezaghi e Cesaratto risponde il cecchino Montagner

Partita intensa, dai grandi colpi di scena e caratterizzata dalle rimonte tra le due squadre: un match che sul finale del primo tempo decretava l'1-2 e che nei secondi quarantacinque minuti ha visto il sorpasso dei padroni di casa che per una decina di minuti hanno tenuto saldo il risultato, prima di capitolare definitivamente sotto i colpi di Montagner. Termina così 3-5 una gara dagli alti ritmi e in cui le due compagini non si sono fatti sconti di alcun genere, ma anche a tratti nervosa, soprattutto sugli spalti, elemento che non ha favorito i ragazzi in campo che al...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con