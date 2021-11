Romano Banco-Virtus Abbiatense: il Bonvento porta i biancoverdi di Santannera a giocarsi il primato con lo Zibido

Tre punti in uno scontro diretto pesano molto durante la stagione e quelli che il Romano Banco strappa in casa contro un'arcigna Virtus Abbiatense sono importantissimi, se si conta che i biancoverdi rimontano il gol dello svantaggio firmato da Amore al 12'. Il tiro da fuori di Magnoni e il tap-in sotto porta del neoentrato Bonvento regalano la vittoria a Santannera. Una partita tirata che alla fine è stata, purtroppo, rovinata dal nervosismo sopra le righe sia in campo che in tribuna, che ha portato a una rissa finale dopo il triplice fischio. Tre gol come le espulsioni, due durante...

