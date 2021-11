Leone XIII-Baggio: Lenzi salvatore, Jacini e Asterite da Oscar, così i padroni di casa conquistano la partita

Dopo un inizio di campionato un po' complicato la compagine del Leone XIII riesce ad intascarsi ed a portare a casa tre punti preziosi nella partita contro il Baggio. Un match che ha visto gli ospiti molto più pericolosi, ma non altrettanto concludenti e a cui è mancato il guizzo giusto sotto porta. Dall'altra parte, gli arancioblù hanno approfittato di alcuni errori difensivi e del portiere per portare a casa tre reti che valgono oro, ma tenendo sempre alto il ritmo e facendosi valere in tutti i reparti del campo. Termina così 3-0 con numerosi gol annullati per falli e...

