Muggiano-Viscontini: l'undici di Ciappina sale in cattedra grazie a Terrone e toglie la corona ai gialloneri

Il Muggiano si prende la scena del Girone B battendo per 2-1 la Viscontini, spodestata dal trono in virtù della vittoria della Triestina per 5-3 sul Vighignolo. La formazione allenata da Ciappina va sotto al termine del primo tempo, colpita da gol di Bosoni, ma ha la forza di ribaltare le sorti dell'incontro grazie ad un protagonista, Terrone, difensore centrale di ruolo e autore di una straordinaria doppietta che spezza l'imbattibiltà dei gialloneri, in cui a distinguersi maggiormente è Petrella, che ha intercettato il calcio di rigore calciato da Verbasco. Terrone colpisce due volte e manda i giallorganata in paradiso....

