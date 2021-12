Cob 91-Baranzatese: inarrestabile Monterosso con Laouidi e Qoku che firmano una vittoria dal sapore autoritario

Nel duello a distanza che coinvolge le due categori di Allievi, questa volta la Baranzatese non si fa rimontare e accelera in vista del traguardo battendo la Cob 91 per 0-2. Un successo che fa cadere l’imbattibilità dei rossoblù di Novellino e proietta la compagine di Monterosso in una posizione nettamente favorevole. Grazie a una rete per tempo, con i sigilli di Laouidi e Qoku, la formazione gialloblù prende 7 punti di margine sui rivali e si candida seriamente al ruolo di prima forza del girone. Sulla sponda cormanese, invece, la gioia di aver ritrovato il campo amico dopo infinite...

