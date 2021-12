Cinisellese-Ardor Bollate: Doniselli chiama e Garufo risponde, ma quanti rimpianti per i rossoblù

Un tempo per uno, un gol per uno, un rimpianto per uno. Cinisellese e Ardor Bollate si annullano a vicenda sotto tutti i punti di vista. Nei tempi: gli ospiti giocano molto meglio il primo e passano in vantaggio ma i padroni di casa reagiscono con una grandissima prestazione nella ripresa. Nei gol: Doniselli la apre dopo 3 minuti, Garufo impatta al 31' del secondo tempo. Nei rimpianti: per l'Ardor Bollate la traversa di Gentiloni, per la Cinisellese il rigore che Savarino para a Fausciana. Alla fine è 1-1, e il ruolo di "anti-Baranzatese" rimane nel limbo: la capolista infatti...

