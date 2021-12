Forza e Coraggio-Barona Sporting 1971: Ronzi risponde a Scapaticci, termina in parità lo scontro diretto in alta quota

Termina 1-1 il big match in alta quota tra la Forza e Coraggio e il Barona Sporting, grazie alle reti di Scapaticci e Ronzi nel corso del primo tempo, in un match caratterizzato dalla fittissima nebbia che si è abbattuta sul terreno di gioco sin dal 20'. Entrambe le squadre, comunque, hanno cercato sino all'ultimo secondo la vittoria, non riuscendo però a sfruttare al meglio le situazioni pericolose. Per la squadra di Epasto si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo, che ancora una volta dimostra la forza della sua squadra, in grado di potersela giocare alla pari con tutti. E all'appello...

