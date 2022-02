La Calvairate la vince all'intervallo dopo un primo tempo spigoloso

Finisce 6-0 la sfida tra Calvairate e Milanese. La squadra di casa è stata padrona del campo per tutti i 90 minuti, anche se ha fatto molta fatica nel primo tempo grazie all'ottima partita preparata dagli ospiti. Nei secondi 45' i rossoblù si sono scatenati trovando la via del gol per ben 6 volte. Grande vittoria e chiaro segnale al campionato. Per la squadra di Faleschini sconfitta pesante, ma con un ottimo primo tempo da cui ripartire. Supremazia rossoblù. Gara che inizia con un andamento piuttosto lento ma si può intuire la mentalità delle due squadre. Calvairate che gestisce il...

