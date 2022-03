La capolista non passa e perde il primato in classifica

Il nervosismo di fine gara è parzialmente comprensibile, poiché quando dai anima e corpo vuoi sempre uscire con il massimo del risultato. Ausonia Academy e Real Milano devono invece accontentarsi di una via di mezzo che lascia un po' di amaro in bocca ai vimodronesi, più efficaci negli ultimi sedici metri rispetto ai neroverdi. 1-1 il risultato al gong di una partita sbloccata e risolta già nel primo tempo e che ha vissuto una tregua momentanea prima di riaccendersi in un finale concitato sotto il profilo delle occasioni e non solo. Ne approfitta la Calvairate che stacca provvisoriamente i cugini...

