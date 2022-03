I Regionali con Pia-Mannarà sono alla portata: ecco una nuova prova

Termina 2-3 il big match tra Calvairate e Real Milano con la squadra ospite che rafforza la sua candidatura alla vittoria finale. La formazione di Di Pasquale fornisce una buona prestazione che non porta però punti. Il gol di Pia stappa la partita al quarto d'ora per la capolista, che raddoppia a inizio ripresa con il solito Mannarà, alla sua rete numero 31. Russo prova a riaprire i discorsi, definitivamente chiusi da Guarnieri. A tempo scaduto Colaianni fissa il punteggio finale sul 3-2 per gli ospiti. UN PIA TAGLIENTE Primo tempo combattuto in cui Di Pasquale schiera la classica difesa...

