Ferrara e Ghizzoni show: dribbling e gol d'autore

Il Romano Banco rimane al secondo posto in classifica battendo 3-0 il FatimaTraccia. I ragazzi di Santannerra giocano un'ottimo primo tempo portandosi avanti di due gol. Al 13' sblocca la gara uno scatenato Ferrara dopo una splendida percussione sulla fascia sinistra. Il raddoppio lo realizza Mahamuhandirange al 25' con uno splendido tiro da fuori. Nella ripresa i ragazzi di Tonarini entrano in campo più decisi e provano a riaprire la gara ma senza trovare il gol. Al 38' Ghizzoni chiude la gara con una splendida cavalcata al termine della quale salta anche il portiere e appoggia in rete. I biancoverdi rimangono dunque appaiati...

